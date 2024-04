Amint kiderült: Répcelak Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) 2023-ban 82 káresemény felszámolásánál segédkezett, emellett részt vettek tűzoltó versenyeken, rendeztek tábort, tűzoltó bált, és részt vettek a XV. Répcementi Tűzoltó Kupa megszervezésében is. Az egyesület fő feladatai között szerepelt tavaly a tűzoltóság épületének fejlesztése, jelenleg is több új helyiség kialakításán dolgoznak – önerő, pályázati pénzek és önkormányzati támogatás bevonásával. – A tavaly elnyert támogatásokból felszereléseik felújítását és újabbak beszerzését valósítottuk meg – mondta Horváth Gyuláné, az önkormányzati tűzoltóság vezetője és Őri Tamás, az ÖTE elnöke. A napirendi pontok között beszámolót hallhattak még a képviselők a Répcelaki SE szakosztályai, a Répcelaki Rakurai Karate Egyesület működéséről, valamint a Répce Sportcsarnok tavalyi évéről is. Az intézményben közel 90 sportrendezvény és tábor valósult meg tavaly. Amint azt Dóczi Attila elnök hangsúlyozta, a RÁBA-Műgát és Térségéért Egyesület feladata idén is a környezetvédelem és az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés volt. Ennek tükrében szervezték meg nyílt napjaikat és a gyermekcsoportoknak tartott foglalkozásokat a Rába Természetházban.

Tanösvényt hoznának létre

Ezen kívül júniusban az egyesület és az Őrségi Nemzeti Park munkatársainak szervezésében fehérgólya-gyűrűzési bemutatót tartott Répcelakon. A jövőbeli terveik között szerepel egy erdei tanösvény kiépítése a Rába Természetház és a folyó között, erre a GYSEV-től már megkapták az engedélyt.

Fontos az utánpótlás nevelése

A Répcelak Városi Bányász Horgász Egyesület életében a horgászat, valamint a vizek és környezetük tisztán tartása, szépítése mellett az utánpótlás nevelése a fő feladat – hangsúlyozta Kádi Attila elnök. A répcelaki általános iskola Egészséges Gyermekeinkért Alapítványa támogatásokból az iskola bútorzatát, felszereléseit gyarapította – erről Őri-Farkas Anikó, az alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt.