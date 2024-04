Talán kevesen gondolnák, hogy Magyarországon 3000-6000 gombafaj él. Ezeknek egy része ehető, jó ízű, viszonylag sok a nem ehető, és bizony szép számmal akadnak, enyhébben, súlyosan, akár halálosan mérgező gombafajok is. Szigorú szabályok vonatkoznak a védett gombafajokra, ezeket tilos gyűjteni. Magyarországon 58 ilyen gombafaj él, melyek természetvédelmi oltalom alatt állnak, a listát a Környezetvédelmi Minisztériumi rendelet foglalja össze. Védett gomba leszedése esetén a bírság elérheti akár a 250 ezer forintot is. A védett állami erdőkben csak engedéllyel gyűjthetünk, ez a magántulajdonban lévő erdők esetében is érvényes. Amennyiben állami, nem védett erdőkben gyűjtünk gombát, fontos betartani a fejenkénti napi 2 kg-os gyűjtési korlátozást.

Fiedler Rita gomba-szakellenőr épp vizsgálja a Horváthné Ágoston Ildikó által bevitt fajokat.

Fotó: Szendi Péter

Mire van szükségünk, ha gombászkodni szeretnénk?

- A gombagyűjtéshez szükségünk lesz egy jól szellőző kosárra, gombászkésre, s néhány dobozra, vagy papírzacskóra, hogy tudjunk külön is gyűjteni. A termőtesteket épen, egészben és amennyire lehet, tisztán szedjük le – hangsúlyozza Fiedler Rita, a Szombathelyi Vásárcsarnok gomba-szakellenőre. Kiemeli azt is, hogy sem a nagyon fiatal, sem a túl idős példányokat nem érdemes leszedni. A túl fiatal termőtest sokszor nehezen azonosítható, nem mindig hordozza a fajra jellemző bélyegeket, ráadásul még a spóráit sem tudta elhullatni. A túl idős példányok étkezési értéke pedig ehető faj esetén is kétséges.

Azt is megkérdeztük, milyen tanácsokkal látna el egy kezdő gombaszedőt: – Az első és legfontosabb, hogy a gyilkos galócával megismerkedjen. Minden évben kiderül, hogy nagyon sok a tévhit ezzel a fajjal kapcsolatban, sokan még mindig a mesegombaként ábrázolt légyölő galócával keverik össze. A gyilkos galócát azért jó, ha megtanuljuk beazonosítani, mert ha ebből csak egyetlen halálosan mérgező példány is a kosarunkba kerül, akkor a gomba-szakellenőr eleget téve a jogszabályi, és a józan ész követelményeinek, az egész kosár gombánkat megsemmisíti - hangsúlyozza a szakértő.

Mint elmondja, a kezdő gombászok számára a legegyszerűbben begyűjthető gombák az úgynevezett csöves termőrétegű gombák, azaz a vargányák és a tinóru félék. Ezek között halálosan mérgező faj nem található, így az ismerkedést jó velük kezdeni.

A szezon gombafajai

Minden évszaknak megvannak a jellegzetes gombafajai, a tavasz első gombái az osztrák csészegombák, júdásfülgombák, majd megjelennek a sokak által kedvelt kucsmagombák, ezek mérgező tévesztő párjai a papsapkagombák, ártéri puhafás erdőkben pedig sárga gévagombát találhatunk. A tavasz kedvelt gombája a májusi pereszke vagy Szentgyörgygomba, illetve a szilvafák és rózsafélék alatt megtalálható tövisalja is. Kedvező időjárás esetén hamarosan lombos erdeinkben rókagombával, vargányával, galambgombákkal is találkozhat a lelkes gombagyűjtő. A mezőkön pedig a csiperke-féléket, és a környék nagy kedvencét gyűjthetjük be: a mezei szegfűgombát, amit itt csak tyúkgombaként emlegetnek.

Különösen fontos kiemelni, hogy szinte minden gombának megvannak a mérgező tévesztő párjai is, emiatt is lényeges minden egyes fogyasztásra szánt gombaszakellenőrrel történő bevizsgáltatása. A halálosan mérgező fajokhoz tartozik a fenyves sisakgomba, ami könnyen összetéveszthető az ehető ízletes tőkegombával, a fehér galóca, ami hasonló a szintén ehető erdőszéli csiperkéhez és a gyilkos galóca, aminek tévesztő párja a galambgomba.

Ebből is látszik, hogy mielőtt egy talált, ismeretlen gombából több kilót leszedünk – lehet, hogy feleslegesen –, ismerjük meg! A megismerés legjobb módja, ha az ismeretlen fajokból pár példány teljes termőtestet minden egyébtől külön rakva - dobozba, papírzacskóba - gyűjtjük. Így, ha nem érintkezik semmi mással a kosarunkban, bármi legyen is az, nem veszélyezteti a többi gombánkat. Érdemes megfigyelni a környezetet, ahol megtaláltuk. Az élőhely, a közelében lévő fák felismerése mind segítséget nyújtanak a szakellenőrnek a beazonosításnál.

Fiedler Rita várja a szombathelyi lakosságot a Vásárcsarnokban

Fotó: Fotó: Szendi Péter

Minden gombát vizsgáltassunk be!

Fiedler Rita hangsúlyozza, hogy a gomba könnyen és gyorsan romlik. A zsúfolt elhelyezés, a bomlásnak indult, esetleg már penészes termőtestek a többi, ép, jó állapotú gombánkra is rossz hatással vannak. - A gombának az a jó, ha szellősen van elhelyezve, minél előbb a gombavizsgálóba, majd a bevizsgálás után feldolgozásra kerül. Amennyiben aznap nem tudjuk bevizsgáltatni, úgy másnapig jól szellőző kosárban, nem egymásra zsúfolva, hűvös helyen, hűtőben tárolva tartsuk - húzza alá.

A begyűjtött vadon termő gombát a szakellenőr darabonként ellenőrzi. Ilyenkor fontos adott esetben a termőtestnek milyen illata van, van-e színelváltozás, ha igen hol látható és milyen. Fontos a termőtestet kézbe fogni, tapintás útján is sok információt kap a szakellenőr. - Nem csak a mérgező, a védett és a nem ehető tételek kerülnek ki a kosarakból, hanem azok az egyébként ehető fajok is, melyek minősége már étkezésre alkalmatlan, hiszen egészségügyi kockázatot, ételmérgezést ez is okozhat. A szakellenőr tanácsot ad a fogyasztásra hazakerülő gombák elkészítésére, illetve tájékoztatja a gombagyűjtőket az esetleges extra fogyasztási feltételekről, például, hogy egy gombafaj igényel-e előfőzést, hőkezelést, hogy érdemes fogyasztani, okozhat-e egyedi érzékenységet.

Fiedler Rita azt is kiemeli, hogy sem képről határozva, sem mobilapplikáció útján nem jelenthető ki teljes biztonsággal, hogy egy adott gomba fogyasztható-e vagy sem. Szombathelyen a Városi Vásárcsarnok ingyenes lakossági gombavizsgálattal várja a gyűjtőket kedden és pénteken 6-10 óra között, szombaton és vasárnap 6-12 óra között. Nyitvatartási időn kívül a NÉBIH oldalán, illetve a Fortissima Fungus internetes portálon kereshetünk hozzánk közeli gombaszakellenőrt.

