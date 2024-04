- A tevékenységünk lényege, hogy az asztrológia segítségével haladunk az önismeretben. Szerintem az életünk legizgalmasabb folyamata az, hogy megismerjük önmagunkat. Az egyes életszakaszokban, élethelyzetekben a másokkal való viszonyunk fejlődését is megtapasztalhatjuk. Ehhez pedig az asztrológia egy remek eszköz – kezdte tevékenysége megvilágításával az önismereti asztrológus, Balogh Ildikó. Hozzátette: lényegében ez csak egy eszköz a sok közül abban, hogy feltérképezzük a saját működésünket, de a módszer, gyorsaságát tekintve az élmezőnyben van. Ezt követően egy picit magáról az asztrológiáról mondott pár szót.

- Úgy gondolom, hogy valahol a tudomány és áltudomány határán van az asztrológia. Vannak, akik tudománynak tartják, hiszen mérhető - matematikai, fizikai, kémiai - alapokon nyugszik, mivel azonban az egyén fejlődését, sorsa beteljesítésének lehetőségeit helyezi előtérbe, már szubjektív módszernek tekinthető. Az önismereti asztrológia célja az, hogy lehetőségeket mutasson arra vonatkozóan, miként teljesíthetjük be feladatainkat, sorsunkat. Ebben óriási szerepe van a személyiségnek, és annak, hogy ki, mit hoz magával, milyen képességeket, családi mintát, kapcsolati rendszert, és merre akar haladni.

A felvezetés után Balogh Ildikóval kitárgyaltuk picit az asztrológia különböző felhasználási területeit is. Természetesen a manapság rendkívül népszerű bulvár asztrológiával kezdtük, mely szinte valamennyi napilap, hetilap hasábjain megtalálható.

- Természetesen mindenki szeretné megismerni a sorsát, a jövőjét. Az asztrológia lehetőségeket mutat: például azt, hogy kivé válhatunk, vagy, hogy meg tudjuk-e valósítani, és hogyan az egy-egy élethelyzetben adódó témákat. A különböző életszakaszok más-más feladattal, problémával szembesítenek, így mindig máson van a fókusz. Ezek összessége adja a sorsunkat. Egy régi asztrológiai könyv is azzal indít, hogy a modern élet elképzelhetetlen e királyi tudomány nélkül. Nem véletlen, hogy világhírű cégek is alkalmazzák például vezetőik kiválasztásánál. Régebben pedig egy-egy háború kitörésére, vagy épp a győzelemre is hatással volt. A bulvárnak amúgy van jó, és van negatív oldala is. Itt nagyon le van egyszerűsítve a dolog, hiszen csak a Nap születéskori jegyhelyzetét veszi figyelembe, a többi planétát mellőzi. Aki nem jártas a témában, az hajlamos azt gondolni, hogy ez egy jóslat, ami az adott csillagjegy valamennyi tagjára érvényes. Ugyanakkor jó is, mert tágítja a világlátást azáltal, hogy így a hétköznapi ember is találkozhat az asztrológiával. Sokszor azonban - épp a leegyszerűsített voltából adódóan - többet árt, mint használ. Érdemes továbblépni és jobban belemélyedni a témába, hogy mi is valójában a horoszkóp (“óra-kép”), vagy asztrológia (“csillag-tudomány”) jelentése. Érdemes kérdéseket megfogalmazni saját működésünket illetően. Lényeges az is – mondta –, hogy a pszichét, az ember személyiségének lelki részét is belevegyük a fejtegetésbe, és összességében vizsgáljuk, melyek azok a személyiségrészek, amiket fejleszteni kell ahhoz, hogy boldogok legyünk. Hisz a lélek azért választja a földi létet, hogy boldog legyen.

Balogh Ildikó a folytatásban aztán arra is kitért, hogy miért lényeges információ egy személyre szabott asztrológiai képletnél a pontos születési dátum óra-perce is. Elmondása szerint egy kört kell elképzelni, ami 360 fok, és mivel egy nap 24 óra, vagyis 1440 perc, 4 perc egy fok eltérést jelent. Egy negyedórás eltolódás pedig már nagyon sok dolgot befolyásolhat, hiszen a bolygók más életterületekre eshetnek, más fényszögekkel kapcsolódhatnak. A pontos adatokkal viszont meg lehet határozni, hogy az illetőnek milyen az energiája, mi az a potenciál, amit majd ki tud bontani az élete folyamán.

- Amíg pici egy gyermek, addig a Hold a meghatározó, az mutatja az érzelmi szükségletet, kapcsolódást. Ez a gyermekasztrológiában nagyon fontos. Aztán jön a Merkúr (mozgás, kommunikáció, gondolkodásmód), majd a Mars (akarat, erő, megküzdési képesség), Vénusz (vágyak, harmónia), majd a Nap (öntudat) következik, ami kiteljesíti azt a szellemi „én-t”, ami felé törekszik az illető. Lényegében ezt a teljes utat megmutatja a születési képlet. Láthatjuk azt, hogy az illetőben milyen potenciál lakozik, és mire viheti. Ez egy komoly lehetőség a szülők kezében is akár a tanulmányok terén, a sport,- vagy kapcsolatválasztásban, akár később a foglalkozás-választásnál. Segítséget nyújthat a szülő-gyermek viszony megértésében, fejlesztésében – fogalmazott a szakember a jelenleg óriási népszerűségnek örvendő gyermekasztrológiáról. Hozzátette: természetesen ezek kiteljesedése rengeteg dologtól függ. Minden feltételes módban van, hiszen egy gyermekre hatással van a családi környezet, a szülők önismereti szintje, és a transzgenerációs minták is, amiket a szülők hordoznak magukban. Ez egy oda-visszaható történet.

- Az édesanyák és édesapák örülnek, hogy kapnak végre egy olyan eszközt, ami kézzelfogható,- olyan, mint egy használati útmutató. Nem az a lényeg, hogy hisznek-e benne, vagy sem, hanem, hogy letőségük van kipróbálni,- és rájönnek, hogy a módszer működik: többet tudhatnak meg önmagukról, a gyermekükről, a kapcsolati működésükről – mondta Balogh Ildikó, akivel a továbbiakban még rengeteg érdekes témáról beszélgettünk. Többek között olyan híres hadvezérekről, politikusokról is szót ejtettünk, akiknek roppant komoly ráhatásuk volt a világtörténelem alakulására. Természetesen az asztrológia felhasználásával próbáltuk feltérképezni azokat az erőket, lehetőségeket, melyek bennük munkálkodtak. Végül pedig eljutottunk a párkapcsolati asztrológiához, ami enyhén szólva is hatalmas érdeklődésre tart számot.

- Ez az egyik slágertéma az egészség, és a munka területe mellett. Fontos, hogy tudta, és beleegyezése nélkül senki képletét nem elemezzük szét másvalaki kérésére. Az együttműködési mechanizmusokat, összeillőségi faktorokat, fontos kapcsolati elemeket vizsgáljuk, de ismeretlenül nem végzünk „élveboncolást”. Elsődlegesen azt nézzük, hogy az illető személy - maradjunk egy hölgynél - miként működik a saját kapcsolati rendszerében: tisztában van-e azzal, hogy milyen mintákat hoz az anyától, nagyanyától, milyen a kötődése a női testvérekkel, lánybarátokkal, és hogyan látja, értékeli magát, mint nő, és/vagy anya. Aztán megvizsgáljuk a férfiakkal való kapcsolatát: kötődés az édesapához, nagyapához, fiútestvérhez, fiúbarátokhoz, fiúgyermekhez. És ezeket a működésmódokat aztán beemelhetjük a potenciális jelölt képletébe, de a lényeg az, hogy az illető hölgynek önmagával kell(ene) egyensúlyban lennie. Fontos az is, hogy aki párkapcsolatot akar létesíteni, az tisztázza magában, hogy miért is akar párkapcsolatot, és a felvázolt viszony belefér-e az aktuális életébe – zárta szavait Balogh Ildikó, akivel készült Podcast-beszélgetésünket ajánljuk szíves figyelmükbe!