A szombathelyi Sági útra tévedve az az érzésünk támad, hogy ide csapódhatott be a meteor, ami a dinoszauruszokat is kipusztította, akkora kráterek vannak az úton. A helyszín biztosan megfelelő lenne a holdaszállásról készült film diszletének is, csak sajnos itt a valóságban autóknak kellene ehelyett közlekedni. A továbbiakban beszéljenek az állapotokról a helyszíni fotók.