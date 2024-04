Több száz éves hagyomány a szőlőhajtások Szent-György napi bemutatása és a hajtások Szőlő Jövésnek Könyvébe való bejegyzése. A héten kiállítással, borversennyel és tavaszköszöntő programmal készül a város Szent György napjára, április 24-re.

A vasi borversenyre 98, a nemzetközire 103 tétel érkezett – a kettőre összesen 201 mintát neveztek az idén a borászok. Szövényi Áron borász, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Szőlészeti és Borászati Intézet oktatója, a borverseny szakmai vezetője sorolta be a tételeket még szerdán évjárat, fajtasorrend és aromatikus jellemzők alapján. A borokat hat bizottságban harminc minősített borbíráló értékelte a Jurisics-vár lovagtermében.

Köszöntőjében Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke elismerésének adott hangot: Kőszeg méltóképpen szervezi meg a versenyt, és büszke lehet kitűnő boraira is, amelyeket országszerte és testvérmegyéikben is be tudnak mutatni.