Áremelkedés 1 órája

Ismét drágult a cigaretta Ausztriában

Tavaly a pénzügyminisztérium összesen 2,7 milliárd eurót szedett be a dohányadóból. Egy doboz cigaretta most átlagosan hat euróba kerül. Áprilisban megemelték a dohányadót, és ez is azt eredményezi, hogy újra emelkedik a cigaretta ára.

Forrás: magyarok.orf.at

Egyes cigarettamárkák esetében a héten 20-30 cent jött hozzá az árhoz, emiatt van már olyan termék, ami több mint hat euróba kerül. Az emelkedés oka a dohányadó emelése, magyarázza Angelika Bauer, a burgenlandi dohányboltok elnöke - írja a magyarok.orf.at. „Évente egyszer – és ez általában április 1-jén van – a kormány megemeli az adót. Ezt pedig fokozatosan áthárítják a vásárlókra az eladási árban. Ezt az iparág ellenőrzi. Az eladási árat 14 nappal előre be kell jelenteniük, vagy értesíteniük kell a pénzügyminisztériumot. Ezt aztán továbbadják nekünk. Így tudjuk, hogy a különböző márkák ára mikor emelkedik“ – mondja Bauer. Nem éri meg Magyarországra utazni cigarettáért Magyarországra utazni cigarettáért már aligha éri meg. Szlovákia és Szlovénia kivételével Ausztria egyetlen szomszédos országában sem lehet olcsóbban cigarettát kapni, sőt, egyes országokban az árak még magasabbak is, mint Ausztriában – mondja Bauer. Tavaly Magyarországon egy doboz cigaretta átlagosan csak 20 centtel került kevesebbe, mint Ausztriában. A dohányzás számos betegséget okoz Jobb lenne leszokni a dohányzásról, tanácsolja Florian Buchmayer, orvos. A támogatás például gyógyszeres kezelés vagy pszichoterápia formájában érhető el. „A dohányzás súlyos betegségeket okoz, és ez évente akár 13 ezer halálesetet is jelenthet. Különösen a szív- és érrendszeri betegségek vagy a rák kialakulásának a hátterében állhat“ – mondja Buchmayer.

