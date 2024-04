A járdára hajtott, majd elakadt egy autó a lezárt szombathelyi utcában

Felújítás miatt több utcát is lezártak Szombathelyen. A tiltás ellenére azonban sokan behajtanak ezekre a szakaszokra, pedig kis kerülővel könnyen szabályosan is közlekedhetnének az autósok. Hasonló eset történt kedden délután a Kenderesi úton is, ahol azonban nem várt fordulatot vett a történet. A mindkét oldalról lezárt útszakaszra hajtott be egy autó a járdán, majd el is akadt ott. Mi lehetett az elképzelés?