– Mindig is Csepreg egyik fő értékének tekintettem a minket körülvevő csodás természetet – kezdte Horváth Zoltán polgármester. – Éppen ezért szomorú, hogy a Mária-út csepregi szakasza sok helyen nehezen volt járható, sőt, helyenként kényszerből aszfaltra kellett terelni a hozzánk érkezőket. Mindez most megváltozott, hiszen számos külterületi útszakasz megtisztítása után a Mária-út is sorra került. Az idei búcsúkor már sokkal szebb környezet fogadja majd a túrázókat. Emellett ligetes lett a büki és a szakonyi „fekete út” is, így ezeken a szakaszon is visszaszoríthatjuk az illegális hulladéklerakást.

– Meglehetősen nagy külterülete van városunknak, az itt futó utak karbantartása nem kis feladat – hangsúlyozta ismételten Horváth Zoltán.

– A cél az, hogy folyamatosan eltávolítsuk az útra benőtt bokrokat, oda nem illő növényzetet, kitisztítsuk a vízelvezető árkokat. Ahogy tavaly, idén is ligetesítünk, a szép, egészséges fák tudnak nagyra nőni. A város 2021-ben sikeresen szerepelt az IFKA (Iparfejlesztési Közalapítvány) pályázatán. Akkor szinte az összes külterületi utat megtisztították, mintegy 700 köbméter illegális szemetet szedtek össze. Ez évre ez jelentősen csökkent, az utak mellől néhány tíz köbméternyi illegálisan lerakott hulladék került elő.

A látványos javulás a polgármester szerint annak is köszönhető, hogy a pályázat segítségével tíz térfigyelő kamerát üzemelhettek be.