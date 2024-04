Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Kung Fu Panda 4. 14.55 (szinkronizált, amerikai–kínai animációs kalandfilm) – Godzilla x Kong: Az Új Birodalom 19.20 (szinkronizált, amerikai kalandfilm) – Verseny a győzelemért 17.20 (olasz–német sportfilm) – Back to Black 19.30 (amerikai életrajzi film) Cinema City Savaria: KungFu Panda 4. (szinkronizált, amerikai–kínai animációs kalandfilm) 3D 13.30, 2D 14.30, 15.30, 16.30, 18.30 – Szellemirtók – A borzongás birodalma 2D (amerikai családi vígjáték; Kihez fordulnál segítségért, amikor szellemek piszkálnak, kísértetek kísérleteznek veled, vagy hazajáró lelkek dúlják fel a házad? A válasz egyértelmű: a Szellemirtókhoz! De ma már nem ugyanaz a négyes száll be a legendás autóba, amikor riasztás érkezik. Viszont a híres New York-i tűzoltótorony nem változott: az új szellemirtók, a Spengler család tagjai itt találkoznak az eredeti csapattal, akik, mint kiderül, nem mentek nyugdíjba.) 14.40, 17.40, 20.00 – Thabo és a szafari kaland 2D (német családi, kalandfilm) 15.00 – Godzilla – X Kong: Az új birodalom 2D (amerikai fantasy, kalandfilm) 17.10, 20.10 – Dűne – Második rész 2D (amerikai sci-fi) 17.00 – Back To Black 2D (amerikai–angol életrajzi dráma, zenés, magyar felirattal; A Back to Black egy eleddig páratlan betekintést nyújt abba, hogyan vált Amy Winehouse egy csapásra híressé, és hogyan jelentette meg úttörő albumát, a Back to Blacket. A film Amy szemszögéből láttatja kendőzetlenül a nőt a jelenség mögött, és a kapcsolatot, ami minden idők egyik leglegendásabb lemezét inspirálta. A filmet Sam Taylor-Johnson rendezte Matt Greenhalgh forgatókönyvéből, akivel korábban már sikeresen dolgoztak együtt a John Lennon – A fiatal évek című filmen.) 19.30 – Az első ómen 2D (amerikai horrorfilm, thriller) 20.30