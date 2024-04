Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Kék Pelikán ma 16.30 (magyar animációs film) – Szellemirtók: A borzongás birodalma ma 20.50, szerda 20.30 (amerikai fantasztikus kalandfilm) – Mentawai – Az erdő lelkei ma 14.50 (feliratos, német–indonéz természetfilm) – Bolero szerda 16.05 (francia életrajzi dráma) – Spy x Family Code: White ma 16.05 (japán anime) – Challengers ma 18.10, szerda 16.45 (amerikai romantikus vígjáték, filmdráma) – Robotálmok 14.00 (spanyol–francia animációs film) – A kaszkadőr ma 19.00, szerda 19.20 (amerikai akció vígjáték; Hősünk kaszkadőr, és mint mindenkit a kaszkadőrközösségben, őt is felrobbantják, lelövik, elütik, kidobják ablakokon és leejtik magas helyekről, a mi szórakoztatásunkra. És most, frissen felépülve egy balesetből, ami kis híján véget vetett a karrierjének, a munkásosztály hősének meg kell találnia egy eltűnt filmsztárt, ki kell bogoznia egy összeesküvést, és meg kell próbálnia visszanyerni élete szerelmét, miközben a napi melóját is el kell végeznie. Mégis, mi ne ütne ki balul?) – Kung Fu Panda 4 szerda 12.35 és 14.40 (amerikai–kínai animációs kalandfilm) – Verseny a győzelemért szerda 18.20 (olasz–német sportfilm) Cinema City (Savaria Plaza): Challengers 11.40, 14.20, 17.00, 19.40 (amerikai romantikus vígjáték, filmdráma) – Spy x Family Code: White 18.00 (japán anime) – Abigail 20.15 (amerikai horror) – A kaszkadőr ma 19.00, 21.40, szerda 12.00, 14.40, 17.20, 20.00 (amerikai akció vígjáték) – Maga a pokol ma 14.10, 17.40, 20.00, 22.30, szerda 13.50, 18.10, 20.30 (amerikai akció-thriller) – Bonus Trip 15.40 (akció vígjáték) – Civil War ma 22.20, szerda 13.15 (akciófilm) – Micimackó: Vér és méz 2. ma 22.15 (amerikai horror) – Szellemirtók: A borzongás birodalma ma 16.30, szerda 10.45 (amerikai fantasztikus kalandfilm) – Belu - A legbátrabb bálna ma 13.30, szerda 10.00 (kanadai animációs film) – Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk szerda 10.15 (magyar animációs film) – Kung Fu Panda 4 ma 15.30- kor is, 18.15, szerdán 11.50 és 16.10-kor is (amerikai–kínai animációs kalandfilm) Celldömölk, Robotálmok szerda 17.00 (spanyol–francia animációs film) – Származás szerda 19.00 (feliratos, angol történelmi dráma)