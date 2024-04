Az Őrségi Nemzeti Park évek óta rendszeresen megrendezi a Csillagséta a Nemzeti Parkban elnevezésű rendezvényét, ami korábban rendszerint Hegyhátsálon zajlott a nemzeti parkon kívül, hiszen ez volt a legközelebbi csillagvizsgáló. Az új Szőcei Csillagvizsgáló megépültével és a helyi önkormányzat hozzájárulásával a program immáron a nemzeti park területére költözhetett – tudtuk meg Hegyi Norbert amatőr csillagásztól. A csillagsétán Bánfalvi Péter, a Vega Csillagászati Egyesület (VCSE) tagja tartott előadást Utazás a Naprendszerben címmel. Szó esett a vasi születésű Pavlics Ferenc csapata által épített holdautókról is. Az előadást követően Hegyi Norbert, a Széchenyi István Egyetem munkatársa, a VCSE tagja mutatta be gyűjteményét. Az érdeklődők a kezükbe vehettek meteoritokat és becsapódások folyamán keletkezett tektiteket (nagy energiájú köveket) is. Amint kitisztult az ég, az érdeklődők átvonultak az új csillagvizsgálóba, ahol Benkő Imre segítségével Hegyi Norbert a nagy 150/2150-es Meniscas-Cassegrain-távcsövet használva kettőscsillagokat mutatott be. Bánfalvi Péter lézeres mutatóval mutatta a csillagokat. A csillagvizsgáló mellett Kapornaki Sándor amatőr csillagász a saját távcsövét mutatta be az érdeklődőknek.