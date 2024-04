Az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. idei üzleti tervében úgy számoltak: az önkormányzati hetilap megjelenéséhez kapcsolódó ráfordítások várható összege 119 millió 950 ezer forintra is rúghat. Írtak arról is: emelkedett a nyomdaköltség és a terjesztés díja. Ismert, az újságot ingyenesen kapják meg a szombathelyiek, 2021-ben és 2022-ben több hónapon át számos környező faluban is terjesztették a lapot.

Közérdekű adatigénylés útján tudtuk meg, hogyan változott az elmúlt években a szombathelyi önkormányzati újság kiadásának költsége, mennyibe kerül az adófizetőknek az „ingyenes hetilap”. A számok megdöbbentőek: 2020-ban a lap nyomtatására, szállítására és terjesztésére kicsivel több, mint 34 millió forintot költöttek. Tavaly mindez a városnak már csaknem 91 millió 88 ezer forintjába került; ehhez társultak még a személyi kiadások. A nyomdaköltségekre 2020-ban még „csak” mintegy 24,3 millió forintot fordítottak, 2023-ban annak összege – a Horváth Zoltán ügyvezető igazgató által közölt táblázat szerint – már 69,2 millió forintra emelkedett. S mielőtt bárki azt gondolná, hogy helyi nyomdában készül a lap, a teljes képhez az is hozzátartozik: a szombathelyi önkormányzati újságot nem Magyarországon nyomtatják.

Szlovákiában, egy komarnói nyomdában állítják elő, így rákérdeztünk a szállítási költségekre is. Az 2020ban mindössze 720 ezer forint volt, ehhez képest 2023-ban már 2 millió 815 ezer forintra rúgott a hetilap „utaztatása”. A terjesztési költség szintén nőtt: 2020-ban egy év alatt összesen 8 millió 935 ezer 960 forintot fizetett ki a postaládás terjesztésre az önkormányzati cég, ahhoz képest 2023-ban egy esztendő alatt összesen 19 millió 61 ezer 471 forintot.

Összehasonlításként: az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az út-híd szakfeladatok táblában burkolati jelek festésére 40 millió forintot, helyreállításokra (teljes pályaszerkezet cserére) 15 millió forintot, hézagkiöntésre 5 millió forintot, kerékpárút-fenntartásra 25 millió forintot, kátyúzásra 143 millió 700 ezer forintot, hídfenntartásra 6 millió forintot, járdafenntartásra 130 millió forintot irányoztak elő. Egyik tételnél sem nőtt olyan jelentős mértékben a tervezett önkormányzati forrás összege, mint a városi hetilap esetében. Az Agora Savaria NKft. idei üzleti tervében az újság várható bevételeit 23,5 millió forintra kalkulálták. Eközben elkezdődött a lap hirdetése óriásplakátokon, city light-felületeken, épületfalon és a közösségi médiában is.