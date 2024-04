A megnyitón az egyik szervező, a kőszegi önkormányzat nevében Básthy Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük dr. Vejkey Imre (KDNP) országgyűlési képviselőt, a Magyar-Lengyel Parlamenti Baráti Társaság tagját. Példaértékűnek nevezte a két nép barátságát Vejkey Imre, és mint mondta, példaértékkel szolgálhat Európa és a világ népei számára is. – Nem csoda, hogy a lengyel nemzeti parkok szabadtéri kiállításával fejezzük ki tiszteletünket a teremtett világ védelmében Kőszegen – mondta. Kijelentette: a zöld energia a jövő, Magyarországnak pedig élen kell járnia a zöld energia termelésében és tárolásában is – A Fidesz-KDNP azon dolgozik, hogy egy emberközpontú társadalom és gazdaság alapjait helyezze le, mert úgy gondoljuk, hogy az ember több mint munkaerő, több mint fogyasztó. Most dől el a magyar gazdaság jövője és az, hogy hol alakulnak ki Európa zöld ipari központjai – mondta, majd álláspontjukat említette: zöld ideológia helyett zöld energiára, ehhez pedig továbbra is nemzeti-keresztény országvezetésre van szükség. Célunk a fenntartható és környezetbarát zöld energiára való átállás – fogalmazott.

Forrás: Tóth Kata

Vas vármegye az egyik legzöldebb az országban a megyék közül – az Agrárminisztérium tervei szerint 2030-ra éri el az átlagos erdősültség a 28 százalékot Magyarországon – megyénk ezt már meghaladta, emlékeztetett Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke. Majd megköszönte a lehetőséget, hogy a tablók Kőszegre érkeztek. Lengyelországnak 23 nemzeti parkja van, közülük 19-nek állatot ábrázol a logója, hívta fel a figyelmet. És sorolta: európai bölény, eurázsiai hiúz, siketfajd, foltos szalamandra, jávorszarvas, zerge és denevér is látható ezeken „címerállatként”.

Dr. Németh Csaba az Őrségi Nemzeti Park igazgatója a két ország természetvédelmének történetéből említett fontos állomásokat: a legrégebbi lengyel nemzeti parkot 1932-ben alapították, Magyarországon három évvel később született az első törvény az erdők védelméről és a természetvédelemről. Nemzeti park pedig 1973-ban alakult (Bielowieski Nemzeti Park), a Hortobágyi Nemzeti Park. Ez és az országok méretének különbsége is indokolja, hogy Magyarországnak tíz, Lengyelországnak pedig 23 nemzeti parkja van. Feladatuk az, hogy megőrizzék és bemutassák a természet értékeit, mondta.

A kőszegi Bönditzné Siwiec Magdalena segítségével jutottak el a tablók a városba. Mások mellett Zarowny Ferenc, a Sárvári Lengyel-Magyar Baráti Társaság elnöke és Kirner Antal Zoltán is jelen volt a megnyitón.