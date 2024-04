A hagyományokhoz hűen idén is közös májusfaállításra várják az érdeklődőket Sárváron a Nádasdy-vár parkjába. A helyszínre már a májusfák is megérkeztek - derül ki Kondora István, Sárvár polgármesterének közösségi oldalán megosztott videójából. Mint írja, idén is május 1-én, 10 órától veszi kezdetét a májusfaliget közös felállítása.