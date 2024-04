- Nagy örömünkre szolgál, hogy a postapartnerség keretében sikerült helyben tartanunk a postát – mondta Hajós Attila, Bő polgármestere. – Amikor értesültünk a jogszabályváltozásról, mi szerint az 1500 fő alatti településeken bezárják a postát, a Magyar Posta Zrt.-vel kölcsönösen felvettük a kapcsolatot. Kerestük a megoldást. Hosszas egyeztetés után az önkormányzat épületében lévő virágboltos vállalta el a postapont működtetését. Az átköltözés miatt csupán egy napra zárt be a posta. Mindenkinek előnyös ez a helyzet, neki bővült a kínálati köre, a helyiek pedig továbbra is falunkban tudják elintézni az ilyen irányú ügyeiket. A postapont hétköznaponként 9-13 óra között tart nyitva. Azt gondolom jó helyet sikerült találni: Bő központjában van, közel a bolt, a templom, közúton is jól megközelíthető.

A polgármester kiemelte, a postapont nem csak a bőieket, hanem a környező településeken, górikat, mesterházaiakat látja el. Ebben a két faluban már egy ideje nincs posta. A forgalomszámlálási adatok szerint Bőben nagy volt az ügyfélforgalom. Mostantól három évig továbbra is elérhetők a korábbi szolgáltatások. Tudjuk, az elmúlt időszakban csökkent a posta szerepe, hiszen sok ügy intézhető az interneten, de faluhelyen még mindig fontos a megléte.

Hajós Attila hozzátette, felmerült, a postapontot az önkormányzat üzemelteti, párhuzamosan több helyi vállalkozót is megkerestek. Végül a virágboltos lett „befutó”. Az az épület, ahol korábban a posta működött, ugyancsak az önkormányzaté volt. Az állami cég által fizetett bérleti díj most kiesik, de ezt nem bánják, hiszen továbbra is helyben érhetők el a postai szolgáltatások.