A tánc világnapi programon idén is számos ismert szombathelyi táncegyesület lépett színpadra, megmutatva, hogy a város művészeti életének egyik legjelentősebb ága az övék. A szombati programon szerepet kapott egyebek mellett a modern tánc, a hiphop, a társastánc, a néptánc, az akrobatikus rock and roll és a hastánc is.