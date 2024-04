A Szent Anna Házban mindig zajlik az élet, a változatos programkínálatról már sokszor írtunk mi is. Ezúttal külső helyszínen, a Kámoni Arborétumban töltötték el a napot a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász nappali idősgondozó intézményének tagjai. A kirándulás során mindenki magába szívhatta az éledező természetet, a tavasz első virágainak illatát. A séta után lehetőség nyílt a foltvarró kiállítás megtekintésére is, a Folt-Mix csapatának legújabb kiállítását április végéig lehet megtekinteni az arborétumi Látogatóközpontban. A természet nemcsak virágokkal ajándékozta meg a kirándulókat, hanem egy kis mókussal és sütkérező teknőssel is összefutottak – olvasható a Szent Anna Ház közösségi oldalán.