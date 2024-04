Igazi, 21. századi miliőt alakítottak ki a belvárosban, a moziépület közvetlen környezetében: a Szabadság téren zöldítettek és öntözőrendszert építettek, a Kölcsey utcát teljes hosszában megújították, és egyebek mellett parkolókat renováltak - sorolta Bebes István polgármester a nyitást megelőző napon tartott sajtótájékoztatón. Kiemelte: hosszú kihagyás után a körmendiek helyben juthatnak moziélményhez, ráadásul az épület egyben kulturális közösségi térként is működhet - körmendieket és nem körmendieket, civil szervezeteket is várnak.

Izgalmas szakmai kihívás élettel megtölteni ezt a gyönyörű épületet - fogalmazott Horváth Zoltán, az üzemeltető AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. igazgatója. Szólt arról is, a moziterem alkalmas előadások, beszélgetések, egyéb kulturális programok megrendezésére is, az épületben pedig két olyan kisterem is helyet kapott, ahol közösségi események, felnőttképzések, mozgásos foglalkozások valósulhatnak meg. A tervek szerint ezek a funkciók is hamarosan megjelenhetnek, tovább színesítve Körmend kulturális kínálatát.

A körmendi mozi 105 férőhellyel rendelkezik, alkalmas 3D-s filmek játszására is. Vetítések előreláthatólag csütörtöktől vasárnapig lesznek napi 2-3 alkalommal.

Műsoron láthatóak a legfrissebb, aktuális mozgóképes alkotások, előnyben részesülnek a szórakoztató, valamint a családi és gyermek filmek, ugyanakkor bemutatásra kerülnek a hazai filmalkotások is. A moziba várják az iskolás, óvodás csoportokat külön vetítésekre, de tervek szerint ősztől filmklub is indul.

A nyitóhéten az elmúlt időszak legnépszerűbb alkotásait tűzik vászonra: jön például a Kung Fu Panda, a Most vagy soha!, az Imádlak utálni és a Semmelweis.

A mozi elindulásával új munkahelyek is létrejönnek a városban, de az AGORA együttműködik helyi vállalkozásokkal is, így a mozi büféjét, valamint a hozzá kapcsolódó kávézót egy ismert helyi családi vállalkozás működteti - nem csak vetítési időben. Azt remélik, a büfé a belváros új találkozási pontjaként működik majd.