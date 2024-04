– Nagyon büszke vagyok a helyi civil szervezeteinkre. Öszszesen hat olyan van, amit az önkormányzatunk anyagilag is támogatni tud. Tavaly a beruházások miatt sajnos kevesebb pénz jutott erre a területre, de idén már 3 millió forintra tudtak az önkormányzathoz pályázatot beadni. Az Együtt Nádasdért Egyesület a legszerteágazóbb tevékenységet végző szervezet. A többi között feladatellátási megállapodás keretében 2017 óta működtetik a helyi művelődési házat, de a Hétdombi Hírek című újságot is ők adják ki. Lényegében nálunk ők viszik a kulturális életet.

De például az önkormányzat épületénél található játszótérre is ők pályáztak, majd a kivitelezést is intézték, felügyelték. A helyi termelői piac működtetése is az égiszük alatt történik. Emellett pedig a faluszépítésben is az élen járnak, évente falutakarítási akciót szerveznek – taglalta a település civil szervezeteinek tevékenységét Karvalits Zoltán polgármester, aki a Dünnyögők néven újraszervezett dalárdával folytatta a felsorolást. Elmondása szerint ők a régi népi hagyományok ápolásában is komoly részt vállalnak. Ezt a tényt legutóbb a húsvéti locsolás alkalmával bizonyították.

– Természetesen nálunk is működik sportkör, melynek egy fiatalember, a futballcsapat kapusa vette át nem is olyan régen az irányítását. Taós pályázati pénzek segítségével újították meg a kerítést a pálya, illetve a létesítmény körül. Ehhez a területhez kötődik a Hétdombi Lovaspark Sportegyesület is. Az lényegében egy magánkezdeményezés, de különböző kulturális és sportrendezvényeket szerveznek. Ezzel pedig hozzájárulnak a közösségi életünkhöz. A legfiatalabb civil szervezetünk pedig a Nádasdi Iskoláért Egyesület – folytatta a felsorolást Karvalits Zoltán.

Hozzátette: ők leginkább az oktatási intézmény, valamint a hozzá tartozó háromhektáros park apróbb felújításaira, karbantartására, fejlesztésére gyűjtenek pénzt különböző rendezvényekkel, de a hét önkormányzat is támogatja őket anyagilag. A továbbiakban szó esett a körmendi Partium Alapfokú Művészeti Iskola Nádasdon működő részlegéről, valamint a Nádasdi Öreg Tyúkok Egyesületéről, a NÖTYÉ-ről, mely változó létszámmal segédkezik kulturális rendezvényeken, de ezeken akár énekléssel szerepet is vállalnak.

– Most vágtunk bele a Közösség-Tér-Település programba. Az iskolaparkba szeretnénk adományokból egy olyan közösségi teret létrehozni, ahol akár napköziben, akár szabadidejükben is el tudják magukat foglalni a gyerekek, akiket a tervezésbe, aztán pedig a kivitelezésbe is be akarunk vonni. A nyáron lesz egy egyhetes építőtábor, és akkor közösen építjük meg azt, amit ők megálmodtak – zárta szavait Nádasd polgármestere.