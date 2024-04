Básthy Béla a 2019. évi siker után másodszor indul a polgármesteri posztért.

– A 2024. évi választás tétje Kőszegen nem kicsi. A jelmondatunk, „Kőszeg megújul” immár nem puszta ígéret, hanem egy jól látható folyamat folytatását jelenti, hangsúlyozza a polgármester, hozzáfűzve, hogy jövőképük, terveik nem csak egy ciklusra szólnak. – A „Kőszeg 500” program megvalósítása után a város török ostromának (1532) ötszázadik évfordulóját már egy fizikai és szellemi téren is megújult városban szeretnénk ünnepelni. Mindenünk megvan, ami ehhez szükséges: városismeret, felkészültség, kapcsolatrendszer és lelkesedés. Az elmúlt évek eredményeit szemlélve jó érzéssel nyugtázhatjuk: együtt építettük Kőszeget! – mondja.

Az önkormányzati választásokon nyolc körzetben indulnak a Fidesz-KDNP jelöltjei: az 1. választókörzetben Gelencsér Attila, a 2.-ban Csiki István, a 3.-ban Takácsné Varga Ágnes, a 4.-ben Terplán Zoltán, az 5.-ben Fekete-Pataki Edit, a 6.-ban Németh Balázs, a 7.-ben Kövesdi Andrea és a 8.-ban Klobetzné Debrei Hajnalka. A legutóbbi választásokhoz képest három körzetben újak a jelöltek. A többiben a jelenleg is tevékenyek számítanak a szavazók bizalmára.

A Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei

Gelencsér Attila Kőszegen született, és a közgazdasági szakközépiskolás éveket leszámítva egész életét ott töltötte. Az építőiparban dolgozik és az Önkormányzati Tűzoltóság vonulós tűzoltója. Közösségi ember, tagja a Kőszegi Polgári Kaszinónak és az Ostromnapok Egyesületnek is. 2019-ben lett a választókörzet képviselője, előtte a Városfejlesztési Bizottság külsős tagja volt. Fontos eredménynek tartja, hogy a választókörzet útjainak és csapadékvíz-vezető rendszereinek nagy része megújult, romjaiból újjászületett a Szegényház, bővült a Bölcsőde és jelentős fejlesztések történtek a Csónakázótónál is.

Csiki István 36 éves, házas, három fiúgyermek édesapja. Székelyudvarhelyen született, Budapesten ismerte meg kőszegi feleségét. 2016-ban Kőszegszerdahelyre, 2017-ben Kőszegre, a Királyvölgybe költöztek. Közel három évig a kőszegi Városházán dolgozott. Jelenleg a Savaria Múzeum történész-muzeológusa. 2017 óta a Kőszegi Ostromnapok egyik szervezője, 2021 novembere óta a Kőszegi Polgári Kaszinó elnöke, 2022 júniusa óta önkormányzati képviselő. Választókörzete Kőszeggel együtt sokat fejlődött, évtizedes problémákat sikerült megoldani.

Takácsné Varga Ágnes Kőszegen született és érettségizett. Közgazdászként a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében dolgozik. Férjével négy fiút nevelnek. A 2019 óta jórészt megújult Belvárost képviseli a testületben. Megszépült, kizöldült a Városmajor a piaccal, illetve a Várkör Fő tér és Károly Róbert tér közti szakasza. Új Tourinform Irodát adtak át a Fő téren, megújult a Városháza, az Árpád-házi Iskola, a Dr. Nagy László EGYMI logopédiai kollégiuma, fejlesztették a Központi Óvodát. Zajlik a belvárosi templomok felújítása, a Kraft-programban épületek újultak meg. Szívügye a kőszegi sport, így az uszoda és a műfüves focipálya megépítése, valamint a szakosztályok megfelelő edzéslehetőségének biztosítása.

Terplán Zoltán 55 éves, lakhelye és munkahelye is Kőszeg. Korábban tanárként, majd a hajléktalanellátásban dolgozott, jelenleg a Karitász munkatársa. Fontos feladatának tekinti a társasházak, egyesületek, idősek és rászorulók segítését. Az elmúlt 10 évben a 4. körzet képviselője, a második 5 évben Kőszeg alpolgármestere volt. A körzet számos problémáját sikerült orvosolni: megépült a Pogányi út, megújult a Fekete-kert háromszöge, felújították a Táncsics Mihály utcát. Parkolók létesültek a Petőfi téren és felújították a tér útjainak többségét. Megújult a Bersek-iskola sportpályája és elnyerték a forrást az iskola csarnokának felújítására is.

Fekete-Pataki Edit született kőszegi, házas, 3 kisgyermek édesanyja. Közgazdász, pályázati tanácsadó. Alapító tagja a Hajnalcsillag Néptáncegyüttesnek, a csoport utánpótlásáért is dolgozik. Cselekvő, közösségi ember. 2019 óta képviselő, a Kulturális, Oktatás, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke. Körzetében a nagyberuházások mellett, mint a Balog-iskola parkolóépítése, az Űrhajós, Velemi és Írottkő utcai parkolók létrehozása, útfelújítások is történtek, figyelt a lakossági igényekre is, mint a kátyúk felszámolása, fásítási feladatok, kisebb egyedi ügyek stb.

Németh Balázs 49 éves, házas, két lány büszke édesapja. Családjával közel 20 éve laknak a választókörzet hegylábi részén. Műszaki végzettsége mellett az elmúlt években hosszabb időt töltött a média, illetve a pénzügyi szektorban. Jelenleg az OTP Pénzügyi Pont területi vezetője, illetve az OTP Ingatlanpont irodavezetője. Az iskolai közösség és civil szervezetek életében is aktív. Célja, hogy mielőbb megoldásokat találjanak a körzet problémáira. A hegylábi városrész beépülésével nem tudott lépést tartani a települési infrastruktúra kiépülése. Csapadék- és szennyvízproblémák, kiépítetlen utak, járdák, hiányos közvilágítás nehezítik a mindennapokat. Biztató eredmény, hogy a Károlyi Mihály utcát és a Szabó-hegyet feltáró utat sikerült felújítani, és elkészültek a csapadékvíz elvezetés következő ütemének tervei is.

Kövesdi Andrea a Kiss János lakótelepen nőtt fel, ismeri minden szegletét. Férjével és lányával immár családi házban él, de édesanyja révén ma is napi kapcsolatban van a városrésszel. A városi projektiroda munkatársaként közreműködött a lakótelep és a Balog-iskola útjainak, parkolóinak felújításában. Mérlegképes pénzügyi és diplomás fejlesztéspolitikai szakember, dolgozott középiskolai gazdasági vezetőként, illetve pályázati projektek szakmai és pénzügyi vezetőjeként. Több éve részt vesz a Kőszegi Ostromnapok Egyesület és a Kőszegi Polgári Kaszinó életében.

Klobetzné Debrei Hajnalka kőszegi családba született, majd a munkája által került Kőszegfalvára. 1980 óta laknak Kőszegfalván, három gyermeke és négy unokája van. 1981-től a Kőszegfalvi Óvoda vezetőjeként dolgozott 2018. évi nyugdíjazásáig. Ismeri az ott élő családokat, a lakosság szokásait, a német kultúrát. Bekapcsolódott Kőszeg és Kőszegfalva kulturális életének szervezésébe, a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórust vezeti. Véleménye szerint a Pogányi út, az új városi temető és a mentőállomás megépítése után további közlekedési és lakóterületi fejlesztések indítása szükséges a körzetben.