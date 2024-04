Mint azt Darázsné Horváth Kornélia intézményvezető elmondta, megtörtént az épület komplex felújítása, eszközbeszerzése és a belső udvar felújítása. Megújuló energiaforrás kialakítására, akadálymentes parkoló létesítésére és az épület teljes akadálymentesítésére is sor került. Új épületrész is épült az ovihoz, melyben csoport- és tornaszobát, foglalkoztató-, kiszolgálóhelyiségeket és teakonyhát is kialakítottak.

Mint elmondta, a gyerekek kedvence az épület külső színezése lett, amivel végre igazi óvodához méltó miliő fogadja az érkezőket. A felújítás az eddigi legnagyobb projekt a Szatmár utcai óvoda életében.

A beruházást Ágh Péter országgyűlési képviselő, dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Kondora István polgármester és Varga Jenő önkormányzati képviselő is méltatta. Végül az első osztályba készülő ovisok vághatták át – felnőtt segítőikkel közösen – a nemzeti színű szalagot az intézmény talán leginkább szemet gyönyörködtető pontja, a magyar népmesék motívumaival és a sárvári várról készült illusztrációval díszített festett fal előtt, ami az óvoda dolgozói keze munkáját dicséri.