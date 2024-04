„Manapság úton-útfélen azt halljuk, hogy mennyire vigyáznunk kell a személyes adatainkra, pláne ha azok összekapcsolhatók a képmásunkkal, és talán még ennél is többször olvashatjuk, hogy mennyire kockázatos, ha a gyerekeinkről töltünk fel képeket, ha kitesszük azokat a közösségi médiába, hiszen ezek a képek elképesztően könnyen válhatnak akár pedofil visszaélések eszközévé is. Erre jön a szombathelyi polgármesteri hivatal és rózsaszín szívecskés, jóemberkedő kampányban pont ezeket kéri tőlünk…” – írta levelében az édesapa, akit felháborítottak a történtek. A Szombathely Portré 2024- et beárnyékoló ügy az országos sajtó érdeklődését is felkeltette. A Pesti Srácok kedden közölt terjedelmes cikket „Politikai pedofília Szombathelyen – Az óvodásokon keresztül gyűjtene ellenzéki szavazókat a baloldal” címmel. „Pável Morozov története óta tudjuk, hogy a baloldal nagyon szereti a gyerekhősöket. A nagyon dühös diáklányok tüntetéseken való futtatása után most még lejjebb adták a korhatárt, és Szombathely baloldali önkormányzata óvodásokon keresztül próbálja begyűjteni a szülők adatait. Meglepő? Talán már nem is annyira, de az álságos baloldali politikának ismét görbe tükröt mutat” – kezdi cikkét a PestiSrácok.

A portál is rámutatott: portrékampányt indított a szombathelyi önkormányzat, amelynek élére Nemény András polgármester állt, aki június 9-én, az önkormányzati választáson az Éljen Szombathely Egyesület keretein belül más DK-s, momentumos, LMP-s és MSZP-s politikusokkal együtt újrázni szeretne. „Természetesen az csupán a véletlen műve, hogy éppen az önkormányzati választás előtt rukkoltak elő az ötlettel, aminek keretében 150 ezer forintot juttatnak a nyertes óvodás csoportnak. Persze, az is csak véletlen, hogy a pályaművek benyújtásához elkérik a szülők adatait, hiszen ők mindent csak az óvodások érdekében tesznek. »Jóemberek«, na. Amint az egyik hozzászóló megjegyezte: »Már csak a bankszámlaszám hiányzik«. Neményék ugyanis mindenre kíváncsiak, a születési adatoktól kezdve a lakcímig” – olvasható a Pesti Srácok cikkében., amiben írnak arról is: az adatokat a polgármesteri hivatal kezeli. Felhívták arra is a figyelmet: a portrékampánnyal párhuzamosan a városvezetés egy másik akcióba is belefogott, ahol a „szombathelyi közélettel” kapcsolatban tesznek fel kérdéseket, az online kérdőív szintén személyes adatokat kér a kitöltőtől. „A módszer nem újdonság liberális barátainknál, hiszen Bajnaiék DatAdatjáról már a bíróság is kimondta, hogy ilyen tevékenységet folytat” – írta a portál. (Folytatjuk.)