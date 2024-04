Már az évet is erősen kezdték: a magyar James Bond, Kautzky Armand és Udvarhelyi Boglárka érkezett a vasi kisvárosba a kultúra napján egy változatos műsorral. Nagy volt az öröm a nőnapon is, amikor Faragó András szavalt és énekelt az összegyűlteknek. A Művelődési Házból később sem költözött ki az élet, a költészet napján Csórics Balázs szórakoztatta verseivel a lakosokat, szinte minden rendezvény telt házas volt eddig. A helyi közösségépítés is fontos Jánosházán, minden jeles napra jut egy kis ünnepség. A téli időszakban rendszeresek a nyugdíjas teadélutánok, szintén fellépőkkel. Idén először télűző kiszebábégetést tartottak, ahol teával és fánkkal vendégelték meg a lakosokat. A március 15-ei műsort a helyi iskolák diákjainak előadásával ünnepelték, itt a Jánosháza Városért emlékdíjak is kiosztásra kerültek. A következő nagy rendezvény a gyermeknapi és májusfa-kitáncoló alkalom május végén, de előtte a Madarak és fák napjára kisállat-kiállítással készülnek a művelődési házban 18-án. Nyár elején várható a Keresztény Családközösség programja, a családi nap, míg a nagyszabású Városnapot augusztus tizedén tartják, ahol már biztos, hogy a Delta slágereire lehet majd bulizni. A szeptember 14-ei Almafesztiválra is nívós zenekarokat tervez a városvezetés.