Pontosan ma 305 éve történt, hogy a magányos szigetlakó a nyilvánosság számára is megszületett: megjelent Angliában Defoe Robinson Crusoe című regénye. Azóta is tartja népszerűségét, karakterei a közbeszéd részévé váltak. Akarsz Robinson-életet élni? Néha biztosan. Máskor meg nem. Robinson történetét hasonlították a bibliai Jónássztorihoz – a cet gyomra és a sziget könnyen egymásra kopírozható –, de visszamehetünk akár az Édenig is: a magányos ember, amint a világgal ismerkedik. És előbb-utóbb társat is kap, mert másképp nem lehet. Mindenkinek van valakije, akit szeret, még akkor is, ha nem létezik az illető. Péntek a fikció valóságában él és virul, Robinson mellett a jel: beidegződések, sémák és sztereotípiák ellenszere.