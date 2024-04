Pozitív pszichológia a kapcsolatokban. Ezzel a címmel tartott előadást az ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék adjunktusa, a pozitív pszichológia kutatócsoport tagja, dr. Magyaródi Tímea. Az esemény során bemutatta azokat kutatókat és eredményeiket, akik sokat tettek a pozitív pszichológia létrejöttéért.

Sokan voltak kíváncsiak a pozitív pszichológia rejtelmeire

Fotó: CSEH GABOR

A pozitív pszichológia és a mentális egészség

Martin Seligmant nevezhetjük az irányzat egyik atyjának is, ő volt az, aki hangsúlyozta a pozitív szó fontosságát, és aki szerint addig szükség van erre a jelzőre, amíg nem lesz evidens, hogy a pszichológia tudománya nem csak a mentális betegségnek, hanem a mentális egészségnek a területe is - húzta alá az előadó.

Csíkszentmihályi Mihályt sokan a flow-élmény fogalmának megalkotójaként ismerjük, kevesen tudják azonban, hogy a pozitív pszichológia második atyjaként is emlegetik szakmai körökben a híres magyar pszichológust. A két szakember alkotta meg a pozitív pszichológia tudományos definícióját: a jóllét megismerésére törekvő tudományos áramlat. A területet 2010 körül olyan kritika érte, hogy túlságosan elméleti, csak hipotéziseket állít fel, kevés a gyakorlati alapú megközelítés és a tudományos kutatás a témában. Az is felmerült, hogy a pozitív érzelmek – a hála, a szeretet – megfoghatatlan és szubjektív fogalmak, melyeket nehéz kutatások során mérni. Ezután kezdődött el a terület valódi, adatokon és bizonyítékokon alapuló vizsgálata.

Dr. Magyaródi Tímea az irányzatot az emberi kapcsolatok összefüggésében kutatja. Már a 2010-es években megfogalmazott kritika után felmerült a szakemberekben, hogy nem csak egyéni, hanem interakciós szinten is alaposan szemügyre kell venni a területet, különösen, hogy a mentális jóllét egyik alapkövének tekinthetőek a jól működő emberi kapcsolatok. Christopher Peterson is nagy szerepet játszott a pozitív pszichológia fejlődésében, ő hozta be először a kapcsolódási tényezőt és jelentette ki: a többi ember is számít.

Az előadó arra is rávilágított, hogy a pozitív pszichológia célja azon eszközök és gyakorlatok vizsgálata, ami mentális egészséghez és az ember kivirágzásához vezethet. Kulturális példákat is hozott arra, hogy mennyire fontosak a kapcsolatok és hogyan hatunk egymásra. Kiemelte Dickens Karácsonyi énekének sztoriját, melyben egy fejlődéstörténetet láthatunk, azt, hogy mások hogyan hatnak arra, hogy a főszereplő előrelépjen a virágzása felé.

- Minden embernek három alapszükséglete van: a valahová tartozás érzése, az autonómia szükségessége – azaz, hogy lehetnek-e saját választásai és döntései – illetve a kompetencia szükséglete, ez elsősorban arra vonatkozik, hogy tudunk-e hatással lenni az életünkre a környezetünkre. Ha ez a három adott, akkor el tudunk indulni a mentális egészség felé – ezek nélkül nem nagyon lehet jó életet élni – hangsúlyozta az előadó.

A pozitív pszichológia az emberi jóllétet kutatja és mivel szociális lények vagyunk, megkerülhetetlen a kapcsolati vonatkozás. Mint mondta, nem véletlen, hogy a magánzárka a legsúlyosabb büntetés az börtönökben – az elszigetelődés súlyos mentális, és idővel akár fizikai problémákkal is járhat. Az is köztudott, hogy a kötődési sérülések mentális zavarokhoz vezethetnek. - Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az emberek közötti kapcsolatok akkor segítenek a mentális egészség fenntartásában, ha azok értékalapúak, hogyha pozitív érzelmek születnek a kapcsolatban, például szeretet vagy hála. Kutatások megerősítették, hogyha valakivel benne vagyunk egy interakcióban, elindul egy bizonyos szinkronizációs működés – idővel ugyanúgy ülünk, mint a másik fél, vagy átvesszük egymás arcvonásait – azaz elkezdünk hatással lenni egymásra és ez a jóllét növekedéséhez vezet. Itt mindenképp minőségi, szoros kapcsolatokra kell gondolni, az, hogy a social media felületeken mennyi ismerősünk van, annak semmi köze a mentális egészséghez. A fontos a kapcsolat minősége, hogy hány emberrel ápoljuk a viszonyt és hány emberrel van szoros interakció - emelte ki dr. Magyaródi Tímea.

Az előadó közérthetően és érdekesen mutatta be a pozitív pszichológia fogalmait és vívmányait, melyek középpontjában a jóllét különböző aspektusai, valamint a pozitív érzelmek, mint például a hála és a szeretet álltak. A résztvevők betekintést nyerhettek abba, hogy hogyan játszanak szerepet a kapcsolataink a mentális egészségünk fenntartásában, valamint megismerhettek olyan gyakorlatokat, melyeket a szakemberek alkalmaznak az oktatásban, család- és párterápiában, valamint csoportos tréningeken.