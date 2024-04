A Szombathelyi Képtárban április 13-án mutatja be számtalan irodalmi-zenés műsorainak egyikét, a neves szombathelyi festőről szólót, amelyet kortárs zenéből, jazzből szőtt, és olyan kulturális elemekből, aminek a tetejében szöveg-részletek vannak, ráadásul közreműködnek benne a Savaria Szimfonikusok tagjai is.

A Derkovits lakótelepen nőtt fel

− Derkovits nem csak nagy hatás, hanem a róla elnevezett lakótelepen nőttem fel. A képzőművész épp előadásunk napján, csak 130 évvel ezelőtt, április 13-án született, ezért egy meglepetés-akcióra készülünk a korszellemet megidézve: Bartók Béla, József Attila is lesz benne. Közreműködik egy fantasztikus énekesnő-előadóművész, Magyar Bori és egy olyan színésznő, akinek most nagyon sokszor hangzik el a neve: Nagy Katica, akivel Bukowski, Mészöly és Pilinszky műsort is adtam már elő itthon és külföldön, s aki nem mellesleg a Semmelweis-film főszereplője – mondta Prieger Zsolt, aki azt is megosztotta, hogy a Szűrcsapó utca 12-ben laktak anno, ha hazajön Szombathelyre, sokszor kisétál oda. Egykori iskolájával, a Derkovits iskolával is jó kapcsolatot ápol. Most volt nemrég az osztálytalálkozójuk, végigjárták újra a termeket, és az április 13-i, képtárban délután 5-kor tartandó Derkovits-előadása előtt egy nappal, április 12-én egy motivációs − költészetet is injektáló − előadást is fog tartani a diákoknak a Verssoroló műsorban a képtárban.

Prieger Zsolt zenész, az Anima Sound System vezetője - eltelt 30 év

Fotó: Anima-archívum

− Élénk, meghatározó és mély kapcsolatom van a Derkovits-csal. A lakótelepen volt az első focipályám, eleven bennem a kaland, ahogy az iskola területére bemászunk iskola után, mert a foci volt az életünk. Ami a legviccesebb és legszebb, hogy Kováts Tibor - aki a szintén szombathelyi Strong Deformity vezetője, és aki most „animás” munkatársam is, az új lemezt is vele csináltam - a Szűrcsapó 10.-ben nőtt fel. A képzőművészethez való kapcsolatom is Derkovits Gyulához köthető, sőt az első külföldi utam is. Mert harmadikos koromban egy Derkovits tanulmányi versenyen vettem részt, s jutalomból az iskola más tanulóival együtt a tanárok elvittek minket Berlinbe. Ez az 1970-es években történt. Weimarban is voltam, akkor láttam először koncentrációs tábort Buchenwaldban, Schiller és Goethe hagyományát, akkor hallottam először a német romantikáról, nagy hatás volt. Egészen kiskoromban találkoztam Derkovits aktivista festészetével, s azzal is, hogy milyen élénk a művészet hatása a társadalmi mozgásokra. Nagyon megható, hogy egy-két hónapja pont Berlinben koncerteztünk, és felidéződtek bennem azok az emlékek, hogy ott aludtam el az éjszakai párnacsaták okán egy bizonyos áruházban, a tévétorony mellett.

Prieger Zsolt gyerekként. A Derkovits lakótelepen nőtt fel

Fotó: Anima-archívum

Prieger Zsolt a Derkovits-inspirációkról elmondja, hogy sok párhuzamot érez 30 éves, külföldön is elismert zenekara és a neves alkotó között, mert nem csak hangokkal, hanem képekkel is operálnak a koncerteken. Minden zenéjükhöz készül klip, ahogy az új lemezükhöz is, ami szintén a Derkovits címet viseli, és március 23-án volt a bemutatója a Magyar Zene Házában.

Nem az számít, hogy milyen klassz volt, hanem, hogy mi van most és mi lesz

- A lemez nemcsak a lakótelepről, nemcsak magáról a festőről, nemcsak a 130. születési évfordulóról szól, hanem ez egy jó apropó, hogy beszéljünk arról, hogy az újrakezdés, a sokszori újrakezdés mit jelent nekem, nekünk. A harminc év, ami mögöttünk van, elég markáns szám, azt szoktuk ironikusan mondani a zenekaron belül, hogy akkor most elkezdünk egy újabb harminc évet. Minden egyes projektnél, minden egyes zenekari felállásnál – sok ilyen volt az Anima életében, most is más a csapat, mint tavaly, és más lesz 2 év múlva is egészen biztosan, aki tudja tartani a tempót, marad, aki nem, az elmegy –, egyfajta újrakezdési mámor lesz rajtam úrrá. Nem az, hogy milyen klassz volt, hanem az, hogy milyen jó most és milyen jó lesz. Az új lemezen már játszanak neves, elismert új tagok is, akik fellépnek velünk az élő koncerten is. A Budapest Jazz Clubban játszott velünk Benkő Dávid, aki fantasztikus zongorista, Kézdy Luca hegedűs, aki Török Ádámmal is dolgozott. Van egy vokalistánk, aki Széchenyi István, a legnagyobb magyar ükunokája, szuper énekesnő és a tavalyi év zenészének megválasztott Varga Nóri harsonás-fuvolista is velünk van. Zeneibbé, dzsesszesebbé, táncosabbá, „kortársabbá” vált az Anima. Játsszuk 30 év dalait is, persze, de annyira szeretjük az új lemezanyagunkat, hogy erről fogunk legtöbbet játszani a következő koncerteken, megmozdulásokon. Minden zenekarnál ez az egészséges, előre menni, új kalandokat keresni, kalandkereső közönséggel találkozni. Szerencsére a mi közönségünk meg tényleg kalandkereső.

Prieger Zsolt a Sziget Fesztiválon, 2023

Fotó: Anima-archívum

Zsenge korban ért művészeti hatások

- Azért csináltunk ilyen lemezt, mert ez egy komoly hatás, ami Szombathelyhez köthető és a gyerekkorhoz. A zsenge korban ért kulturális, művészeti hatások most nagyon is beérni látszanak. Derkovits nemcsak azért érdekes nekem, mert a Dózsa fametszet-sorozat arcai merően néztek rám már a Derkovits iskolában, ahogy szünetekben mászkáltunk le-föl, s ahogy minden helyet Derkovits képei díszítettek, és szertartásszerűen jártam az akkor még a szülőházban lévő Derkovits-kiállításra is. Izgatott. Nagyon örülök, hogy most a képtárban van egy csodás kiállítása, ahol lesz az műsorunk is. Ez mind olyan hatás, ami búvópatakként kíséri az életemet. De egyébként is elfogult rajongója vagyok a kortárs képzőművészetnek, de szeretem az antik képzőművészetet és a mai irodalmat is. És persze Szombathelyt is, és nagyon a Derkót is, most éppen ott tervezzük az új album bemutatóját is valamikor ősszel.

A kreativitás késként hatol a társadalom szövetébe

- Derkovitsban a legnagyobb hatás az, hogy a társadalom szövetébe hogyan tud belesimulni vagy belevágni késként a kreativitás. Az elmúlt időszakban engem elsősorban a spirituális témák izgattak, hogy hogyan lehet a tradíció modern köntösbe öltöztetésével kísérletezni, vagy hogyan lehet úgy beszélni a hitről, hogy az ne vad rábeszélés legyen, főleg ne avittas politikai kereszténység, ami azért elég ciki, valljuk meg, hanem egy megvallása, egy elmesélése annak, hogy létezik nálunk magasabb erő. Most abban a szituációban vagyunk, hogy a társadalmi aktivitás és ennek lehetőségei – egy kassáki Gesamtkunstwerkben nyilvánulhatnak meg: hogy egyszerre nyitsz a különböző gondolatok, a különböző filozófiák felé, és ezt próbálod saját életedbe behúzni. Na, ez számomra alapvetően Derkovits, és eköré csoportosul a lemez. A másik, ami fontos, hogy a hőseinkről szól az új album. Ezek lehetnek helyi hősök is, akikkel együtt dolgoztunk most is. Dobosunk, Ziskó Olivér is ilyen, nagyon kedvelem, de például Bognár Szilvi is ilyen, aki szerepel a lemezen a szakralitást a gyermekszüléssel összekapcsoló dalban. De van Simone Weil-ről szóló szerzeményem is, aki Pilinszky mellett a legnagyobb hatású gondolkodóm már gimnazista korom óta. Vagy ott van Archipenko is, aki egy orosz-ukrán avangárd szobrász és csináltunk is róla egy olyan klipet, ami nagyon látványosan beszél erről a művészi aktivizmusról, és még véletlenül sem azért, mert Kijev apropóján vannak ennek aktuálpolitikai áthallásai. De igazából meg minden áthallatszik mindenen, hiszen minden mindennel összefügg. Anno a „derkovitsos” berlini utazás, és most megint Berlinben voltunk, és ezen tűnődöm. Szerintem egy kreatív ember, aki megvalósítja önmagát a barátaival, a kollégáival együtt − mindig más és más formában, de ezt a formát mindig Anima Sound Systemnek hívják −, összeköti a dolgokat. Ez egy művész feladata. Miért ne lehetne a saját társadalomban elfoglalt helyedről, a hitedről, az ambícióidról, a gondolataidról, a filozófiádról dalokban beszélni? Nekem ez mindig is fontos volt. Nem akartam soha átlagos zenekart csinálni. Nagyon jól érzem magam az Animában, főleg mert ilyen csodálatos emberekkel zenélhetek, akiket említettem. Vannak, akik elmentek a zenekarból, mondhatnám, hogy sajnálom, de inkább ők sajnálhatják, hogy kimaradnak egy nagy kalandból.

Prieger Zsolt a lányával, Fannival

Fotó: Anima-archívum

„Nagy érzés, hogy kényeztet a városom”

Prieger Zsolt azt is elmondta, hogy még sok mindenre készül, de ami idén még bizonyosan lesz, az az orosz írók előtt hódoló zenei, irodalmi műsora. Egy zongoraművész lesz vele a színpadon, Borbély László, aki gyakran járt Szombathelyre, hiszen eljátszotta a varázslatos szombathelyi szimfonikusokkal Bartók zongoraversenyeit.

- Borbély László fog Szkrjabint, Muszorgszkijt, Rachmanyinovot játszani, miközben én Dosztojevszkij, Tolsztoj, Csehov, Gogol műveiből adok elő részleteket. Ez egy kicsit új kaland lesz, és nagy várakozással vagyunk mindketten. Mi régi barátok vagyunk, egy csomó minden összeköt bennünket, például az orosz irodalom iránti elfogultságunk. vagy Szombathely. Ahogy Archipenko ukránságának, ennek is van köze a korszellemhez. Picit azt érzem, hogy az orosz tematikában a fürdővízzel kiöntjük a gyereket is, és eléggé el nem ítélhető politikai és háborús események apropóján sokunk nevében kérem ki, hogy ez az orosz irodalom csodáját is érintse. Ezek fantasztikus dolgok, ahogy Goethét, Schillert és Hölderlint sem lehet elítélni a nácik apropóján. A nemzeti irodalmak élnek és virulnak a világirodalom nagy olvasztótégelyében.

Most a Szombathelyi Képtár rendezvényét várom nagyon, mert Szombathelyen mindig nagyon varázslatos fellépni, és tavaly nagy élményben volt részem a Ferences-kertben, ahol Hamvas Bélát adtunk elő, és táncos eseménnyé alakult át egy irodalmi akció, ami azért ritka. A szombathelyi Fő téri Savaria Karneválos Anima Sound System-koncertünk meg egyszerűen felülmúlta minden előzetes várakozásomat, mert faltól falig álltak az emberek, ahhoz képest, hogy vasárnap este volt. Aztán volt Mészöly előadásom itt, és Kassák is a képtárban, a Bloom-napon – sorolta Prieger Zsolt a szombathelyi fellépéseit, hozzátéve: Nagy érzés, hogy kényeztet a városom, tartsa meg ezt a jó szokását a jövőben is!

A Derkovits a zászlónk című zenés-irodalmi előadás szombat délután 5-kor lesz a Képtárban. A DERKOVITS című Anima Sound System-album pedig április 11-től az összes digitális megosztón, addig pedig a zenekar youtube-oldalán hallgatható meg.