„Egy álmos kansasi délutánon Dorothyt és Totót a forgószél Óz, a nagy varázsló birodalmába repíti, ahol a mumpicok hősként ünneplik a gonosz Keleti Boszorkány váratlan és egészen véletlen elpusztítása miatt. Jutalmul nem a hazavezető térképet, hanem egy piros cipőt kap Dorothy, amellyel el kell jutnia Ózhoz Smaragdvárosba. Toto mellett társa lesz a Madárijesztő, aki okos szeretne lenni, a Bádogember, aki igazi szívre vágyik és az Oroszlán, aki gyávaságát bátorságra cserélné. Dorothy csak haza szeretne jutni, ahonnan annyira elvágyódott.

A kívánságoknak azonban ára van: Óz a gonosz Nyugati Boszorkány seprűjét kéri cserébe. Hogyan kerekedik felül a bátorság a félelmen, az ész a zsarnokságon és a szeretet a sötétségen? Kultikus történet a legkisebbekben lakozó erőről, a barátságról és a világ megváltoztatásáról a lehető legegyszerűbb, de nagyszerűbb megoldásokkal… A szivárvány nincs mindig olyan messze, és néha egy mozdulat is elég a hazajutáshoz, ha tudjuk, kikhez megyünk vissza” – ezt meséli az ajánló, és minderről ma délután személyesen is meggyőződhet a közönség a WSSZ nagytermében. Műsoron: Óz, a csodák csodája – musical két részben. Írta: L. Frank Baum – Harold Arlen – E. Y. Harburg.

A szombathelyi előadás tervezője Mátravölgyi Ákos, rendezője Halasi Dániel

KONCERT

SZOMBATHELY Április 5., péntek 19 óra – BOHÉM: Djzsjur úr porzik - Szilaj komédia két felvonásban.

Elektronikus zenei performance. Írta és színpadra állította: Poprócsi Barnabás. Előadják és közreműködnek: Poprócsi Barnabás, Horváth András, Szerdai Dávid, Tilhof Péter, Rozsits Máté, Szendrei Péter, Hegedűs Adrián, Kovács Lőrinc.

Április 5., péntek 19 óra – Arena Savaria: Neoton Szuperkoncert és Fergeteg party DJ Dominique.

Április 5., péntek 19.30 óra – Végállomás Klub: Tavaszi térhajlítás. Sisi x LilFrakk. Before & After: DJ. Markito.

Április 5., péntek 20 óra – MMIK Cafe: Laura Palmerz / ByeGunaRock / Mágikus Mintha.

Április 6., szombat 20 óra – Arena Savaria: Lord – Pohl & Erős 70 ünnepi koncert. Jubileumi Road 20 koncert. Pohl Mihály és Erős Attila 2024-ben ünnepli 70. születésnapját. A két legendás zenész zenekara ünnepi nagykoncertet ad Szombathelyen (22 óra), ám ez még nem minden: fennállásának 20. évét ünnepli egy jubileumi koncerttel a Road zenekar (20.15). Különleges vendég, Juhász Marci (19.15).

Április 6., szombat 21 óra - MMIK Cafe: Hiperkarma. Lesz zúzás, rap, balladák, régi dalok, új dalok, érdekességek, meglepetések, és még sok minden más.

Április 6., szombat 20 óra - Végállomás Klub: Retró „Sörbuli” – Miki ’50 party. Fellép: River Runnners.

Április 7., vasárnap 19.30 - Agora – Művelődési és Sportház: Showtime koncertshow. Csillogó fények, pergő ritmusok, minőségi zene és a legnagyobb pop- és rockslágerek újragondolva, big band hangszerelésben.

GENCSAPÁTI Április 7., vasárnap 17.30 – Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár: LiverPaul koncert. Ritmusállomás dobiskola bemutató.

SÁRVÁR Április 6., szombat 17 óra – Nádasdy-vár: Nirvana forever! jubileumi est, fanklub találkozó. A vár kamaratermében és nagytermében délutántól estig minden a legendás Nirvana zenekarról szól ezen a napon. Kiállítás (17 órától), Ki tud többet a Nirvanáról? Játék (19 órától), majd Nirvana koncert az Albino Mosquitóval (21 órától).

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY Április 11., csütörtök 19 óra - Agora – Művelődési és Sportház: Pintér Béla és Társulata: Marshal Fifty-Six. Az előadás arról szól, milyen hazugságban élni, hazugságban leélni egy életet, és milyen, ha ezt a hatalmi elit különféle rétegeinek való megfelelés kényszeríti ránk.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Április 6., szombat 9–12 óra - Agora – Művelődési és Sportház: Kézműves kuckó. Téma: madárka készítése bőrből.

Április 6., szombat 10 óra - Agora – Művelődési és Sportház: Ritmikus gimnasztika bemutató.

Április 7., vasárnap 7.30–11.30 óra - Városi Vásárcsarnok, Hunyadi út felőli kiscsarnoka: Hacuka közösségi vásár. Már igazi tavaszi hangulatban várja az érdeklődőket a Hacuka. Az árusok asztalaikon gardróbürítésből származó használt, de minőségi női- és férfiruhákat, gyermekruhákat, játékokat, könyveket, lakásdekorációs kellékeket és minden egyéb hasznos holmit kínálnak.

Április 9., kedd 19 óra – Bartók Terem: Dr. Szabó-Bartha Anett: Sémakémia - A párválasztás és a párkapcsolat rejtett mozgatórugói előadás.

Április 10., szerda 17 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Ha szeretsz… a szerelemtől a szeretetig. Pódiumi előadás és kötetbemutató. Közreműködik: Lutter Imre Radnóti-díjas előadóművész, költő, a kötet szerzője és Jávori Ferenc ’Fegya’ Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész

Április 10., szerda 19 óra - Agora – Művelődési és Sportház: Savaria slam poetry.

Április 11., csütörtök 10.30 és 15 óra - Berzsenyi tér: Magyar költészet napja. Az AGORA egyedülálló programot szervez a magyar költészet napja alkalmából. Az idei évben Lírai korzó címmel verses belvárosi sétát terveznek azon költők szobránál, emléktáblájánál, akiknek lírai munkássága városunk, hazánk számára kiemelkedő jelentőséggel bír. A belváros öt pontján, az alkotók emlékhelyeinél Dr. Czetter Ibolya, az ELTE SEK főiskolai tanára méltatja a költőket, majd Nagy Ervin Jászai Mari-díjas színművész előadásában hallgathatja meg a résztvevő közönség az adott poéta egy versét. A séta kiindulópontja a Berzsenyi téri Berzsenyi-szobor. A séta állomásai: Berzsenyi-szobor – Petőfi-szobor – Weöres Sándor-szobor – Gazdag Erzsi-emléktábla – Pável Ágoston-szobor.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY Április 7., vasárnap 15 óra – Iseum Savariense: Nap- és Holdfogyatkozás: Apollo(?) és Luna(?) szerelmi légyottja – tematikus tárlatvezetés. Tárlatvezető: Nagy Diána.

Április 11., csütörtök 17 óra – Smidt Múzeum: Madarak és Madarászok – Együttállások 3. 2023 áprilisában nyílt meg a Smidt Múzeum új időszaki kiállítása Örökségünk, a Madarászok címmel, amely Madarász Viktor festőművész és lánya, Adeline képzőművészeti örökségét mutatja be. Mint kiderült, több érdeklődő is természettudományos témát sejtett a cím mögött. Ezt, az első olvasatra érthető félreértést ezúttal „szárnyra” veszik – kikacsintva a költ/észet napjára is –, s tudományos szemmel felfedezik, elemzik a kiállított festmények, tárgyak madárábrázolásait. Emellett az egyik legnagyobb magyar historikus festő életét is jobban megismerhetik a látogatók – áll a múzeum ajánlójában. Előadók: Erdő Ádám természettudományi asszisztens, Savaria Múzeum és Dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, intézményvezető, Smidt Múzeum.

SÁRVÁR Április 5., péntek 16 óra – Nádasdy-vár: Színek és alakzatok harmóniája kiállításmegnyitó. A vár Folyosógalériáján nyílik meg Pintér Csaba és Pintér Vanessza közös kiállítása. A tárlat az alkotók elmúlt években készült festményeiből és fából készült alkotásaiból válogat. A kiállítást megnyitja Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója. A kiállítás megtekinthető 2024. május 5-ig.

SZENTGOTTHÁRD Április 8., hétfő 17 óra - Szlovének Háza kiállítóterme: a Magyar Fotóművészek Világszövetsége dunántúli fotóművészeinek Határok mentén című kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitja: Fekete Tamás, a Magyar Fotóművészek Világszövetsége dunántúli régió alelnöke.

TÚRA

KŐSZEG Április 6., szombat – Kőszegi-hegység: Kubát Hugó Emléktúra. A túra a hagyományoknak megfelelően a kőszegi Jurisics várból indul és oda érkezik. Jelentkezés, nevezés a rajtnál 8-10 óráig. A cél 16 órakor zár. Távok: 5, 10,15, 20 km. Ellenőrzőpontok: Hörmann-forrás, Óház-kilátó.

SZŐCE Április 6., szombat 19 óra – Kölcsey út 66.: Szőcei csillagles. Csillagséta az Őrségi Nemzeti Parkban. Találkozó: Szőce, Kölcsey út 66. Utazás a Naprendszerben címmel Bánfalvi Péter tart előadást, majd Hegyi Norbert vezetésével távcsöves bemutató kezdődik.