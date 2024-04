Két napon át versenyeztek egymással az ország legtehetségesebb fiatal kertépítői, valamint virágkötői a Kisalföldi ASzC Herman Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium rendezésében. A viadal a hagyományoknak megfelelően ezúttal az ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult, melyre zsúfolásig megtelt az oktatási intézmény tornaterme. A résztvevők a ünnepi ceremónia előtt megcsodálhatták a gyerekek által alkotott remekművek egy részét, és megállapíthatták: minden idők egyik legszínvonalasabb versenyén vagyunk túl.

A 11. Savaria Parcum, Fiatal Park- és Kertépítők, valamint a 35. Savaria Floriadae, Fiatal Virágkötők Versenye az ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult, melynek meghívottjai közül az eseményen első alkalommal résztvevő dr. Nemény András polgármester köszönthette elsőként a megjelenteket, majd pedig az oladi városrészhez ezer szállal kötődő Hende Csaba lépett a mikrofonhoz,

- Még most is csodálattal vegyes tisztelet munkálkodik bennem, pedig már legalább 10. alkalommal lehetek itt. Hihetetlen jó ízléssel és fantasztikus kézügyességgel megáldott fiatalok alkotásait láthattam most is. Ez az iskola, és benne a tanulói igazi büszkeségei lehetnek Szombathelynek – fogalmazott az Országgyűlés alelnöke.