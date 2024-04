Kullancsok elsősorban a lombhullató erdők aljnövényzetében élnek, de előfordulhatnak a bokrokon, megbújhatnak vizes területeken, nádasban és a szántóföldi növények között, továbbá városi parkokban, családi házak kertjeiben is. Az optimális hőmérséklet számukra a 18-25 fok, de már 3-5 fok felett keresik az áldozatukat, megkezdik a vérszívást, tehát egész évben számíthatunk a támadásukra - mondta Dr. Wächer Walter vármegyei tiszifőorvos. Kitért arra is: Magyarországon leggyakrabban a Lyme-kór és a vírusos agyhártya/agyvelőgyulladás kullancs által terjesztett kórokozói okoznak betegséget, de más fertőzéseket is terjeszthetnek.

Védjük a házikedvenceinket is!

Both Gyula, a kormányhivatal növényvédelmi szakügyintézője arról beszélt lapunknak: kémia és biológiai védekezésre nincs engedélyezett technológia, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy gondozott, növényvédelmi kártevők /levéltetvek/ elleni rendszeres védekezés mellett kevesebb kullancs fordul elő a kertünkben. Mivel a kullancs nem növényvédelmi kártevő, valójában egyetlen növényvédő szer sem engedélyezett az irtására. Kiránduláskor vagy kerti munka végzése során javasolt a nadrág szárának zokniba húzása és a felsőruházat nadrágba tűrése, valamint bőrre felvihető kullancsriasztó szer használata, 3-4 óránként megismételve. Ezt követően is 1-1,5 óránként érdemes tetőtől talpig terjedő kullancsvizitet tartani és az aktivitást követően a levetett ruhát átvizsgálni. Nem ajánlott a táborozás kullancsok által fertőzött területeken, például vadetetők, vaditatók és vadpihenők környékén.

Kertünkben csökkenthetjük a kullancsok előfordulásának esélyét, ha a füvet rendszeresen rövidre nyírjuk, az avart pedig összegyűjtjük. Háziállatainknak érdemes kullancsirtó nyakörvet, spotokat és rágótablettákat venni. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy zárt sövények mellé rovarriasztó növényeket ültessünk.

Árulkodó tünetek

A vármegyei tiszifőorvos szólt arról is: A kullancsot fontos minél hamarabb eltávolítani, mivel a kórokozók átvitelének esélye az eltelt idővel nő. Amennyiben a csípés helyén legalább 5 centiméter átmérőjű vöröses vagy kékeslilás bőrpír jelentkezik forduljunk orvoshoz, aki az összes információ gondos mérlegelése alapján állítja fel a kórismét. Szükség esetén laboratóriumi vérvizsgálatot kezdeményez és előírja a megfelelő kezelést. Amennyiben nem szűnő szívdobogásérzés, bénulás, nehézlégzés vagy súlyos fejfájás jelentkezik, azonnal keressük háziorvosunkat, vagy a területileg illetékes sürgősségi ügyeletet.

A kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás kizárólag védőoltással előzhető meg, mely 1 éves kortól adható. A Lyme-kór ellen ugyan nincs védőoltás, azonban időben felismerve megfelelő antibiotikummal gyógyítható. A kormányhivatal adatai alapján Vas vármegyében az elmúlt esztendőben 68 bejelentett Lyme-kóros eset fordult elő - tájékoztatott Dr. Wächer Walter. VN