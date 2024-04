A várhatótól elmaradó árbevétel vezetői gyakorlatokhoz köthető okait tárták fel a Budapesti Corvinus Egyetem kutatói. Vizsgálatukban a Covid okozta iparági sokk eltérő hatásaira kerestek magyarázatot 286 tényező alapján. Az egyetem Versenyképesség Kutatóközpontja a járvány előtti években átfogó felmérést készített a magyar középvállalatok menedzsmentmódszereiről. Az eredmények alapján sérülékenyebbek azok a cégek, ahol a vezetőkre kevésbé jellemző a kapcsolatorientált vezetői stílus, ezért kevésbé tartják saját feladatuknak a munkatársak szakmai és érzelmi támogatását, valamint a szakmai vezetést és ellenőrzést. A tanulmány szerint azok a vállalkozások is alulteljesítenek, ahol a vezetők egyöntetűen kiemelten fontosnak tartják a minél nagyobb profit elérését. Azok a cégek is hátrányban vannak, ahol a vezetők a HR-rendszereket kevésbé ismerik el és ahol az átképzés kevésbé jellemző. Sebezhetőbbek azok a vállalatok is, amelyeknek a digitális felkészültsége gyengébb, ahogy azok is, amelyek családi cégek. A válság alatt a várhatónál gyengébben teljesítő vállalatokról, illetve a vállalatvezetésről a kutatás alapján olyan kép rajzolódik ki, hogy a munkavállalókat inkább termelési tényezőnek, semmint felhatalmazható és megtartandó emberi erőforrásnak, kollégáknak tartják, mondta Kiss-Dobronyi Bence, a kutatás első szerzője.