Mindenkinek megköszönte a támogatást múlt szombati Facebook-bejegyzésében Pődör Zoltán, az SZKKA klubvezetője, miután bizonyossá vált: hibátlan listavezetőként feljutott az NB I-be a szombathelyi kézilabdacsapat.

"Gratulálok a csapatnak, a szakmai stábnak és köszönjük a szurkolóinknak, támogatóinknak, hogy mindig mellettünk állnak!" - olvasható Pődör Zoltán bejegyzésében, külön kiemelte Hende Csaba tiszteletbeli elnök sok segítségét.

László Győző, a Momentum és az Éljen Szombathely Egyesület politikusa, Szombathely sportért felelős alpolgármestere kedden közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz.

László Győző közleményének célkeresztjébe Pődör Zoltán, az SZKKA klubelnöke került

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

"Gratulálunk az SZKKA csapatának az NB I-be történő feljutásához!" - kezdte, majd úgy folytatta: "Egyúttal sajnálattal olvastuk, hogy a klub vezetője, Pődör Zoltán valótlanságot állított, amikor azt mondta, hogy ezt a sikert a klub egyedül érte el és a klub másfél éve nem kapott önkormányzati támogatást. (...) A valóság tehát az, hogy 20 millió forint támogatást már megkapott a klub 2023-ban, és közgyűlési döntés van róla, hogy a tavalyi évre további 15 millió forintot (azaz összesen 35 millió forintot), az idei évre pedig 40 millió forint kap a klub" - közölte a politikus.

Kerestük Pődör Zoltán nyilatkozatát, amiben kijelentette, hogy másfél éve nem kapott támogatást az SZKKA az önkormányzattól, ám azt nem találtuk, a városházáról ígérték, elküldik szerkesztőségünknek. Eddig ez nem történt meg.

A pénz folyósításának feltétele a közgyűlés egyhangú döntése alapján az volt, hogy a klub teljesítse ígéretét és vállalja a teljes átvilágítást

- erre is kitért László Győző, hozzátéve: "Sajnos Pődör Zoltán nem engedte a teljes körű átvilágítást. Ezért a közgyűlés újabb döntésével engedményként ahhoz kötötte a kifizetést, hogy az önkormányzat felügyelőbizottsági tagot delegálhasson a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémiába és a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia Sport Kft.-ben. A felügyelőbizottságba való önkormányzati delegálás lehetőségét maga Pődör Zoltán ígérte meg mintegy 190 nappal ezelőtt. Az önkormányzat részéről soha fel sem merült, hogy az önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tag díjazásban részesüljön.

Pődör Zoltán arra is ígéretet tett, hogy összehív egy szurkolói ankétot, amelyen polgármester úr részvételével a szurkolókkal és a szülőkkel együtt tisztázni lehetne a kialakult helyzetet és a klub önkormányzat általi támogatását. Ez a mai napig nem történt meg" - írta a baloldali politikus, aki pozitív változásnak tartja, hogy az SZKKA felügyelőbizottság felállításáról határozott. A döntésről nemrég itt írtunk. László Győzőtől most megtudtuk: a május 30-ai közgyűlésen dönthetnek arról, kit delegálnak a testületbe.

Az alpolgármester közleményében visszautasította azt is, hogy a városvezetés politikát csinálna a kézilabdából.

Fidesz: El a kezekkel az SZKKA-tól

Közleményben reagált a Fidesz Szombathelyi Szervezete az alpolgármester kijelentéseire. Azt írták:

Megdöbbenéssel olvastuk László Győzőnek, a Momentum városi elnökének legújabb nyilatkozatát, melyben ismételten egy civil sportszervezet ellen intézett politikai támadást

- közölték, hozzátéve: a szombathelyiek büszkék az SZKKA hétvégi teljesítményére.

A hétvégi mérkőzés után együtt ünnepelt az SZKKA csapata, vezetése és szurkolótábora

Fotó: VN-archív/Unger Tamás

"Meggyőződésünk, hogy Szombathely sportjának felelős, hiteles képviseletre van szüksége. Többek között ezért is támogatjuk Pődör Zoltán civil lokálpatriótát az SZKKA elnökét képviselőjelöltnek Szombathely 10. számú választókörzetében. Pődör Zoltán önkormányzati képviselőjelölti indulásának bejelentése óta a baloldali városvezetés - választói felhatalmazásukkal visszaélve - a klub ellehetetlenítésére törekszik - olvasható Fidesz közleményében, majd úgy folytatták:

Felszólítjuk László Győzőt, hogy pártja (Momentum - a szerk.) támogatottságának visszaeséséből fakadó frusztrációját ne a szombathelyi kézilabdasporton vezesse le. El a kezekkel az SZKKA-tól!

- közölte a Fidesz Szombathelyi Szervezete.