Egy évvel ezelőtt a Művészeti Népfőiskola Őrvidék Házban, azaz a korábbi MMIK-ban tartott előadást a három testvér, nagy sikerrel. Tavaszi roadshowjukkal hétfőn ismét Szombathelyre érkeztek, ezúttal az AGORA Savaria Filmszínház nagytermébe érkeztek motivációs előadásukkal, ezúttal is szinte teljes telt ház előtt léptek fel. Ahogy az képeinken is látszik, jókedvből és nevetésből ezúttal sem volt hiány. A fivérek ezúttal is, mint mindig, nagy hatást gyakoroltak a főként fiatalokból álló közönségükre.