Ahogy arról délelőtti cikkünkben beszámoltunk, Illés Károly, Ágh Ernő, Ferenczy Balázs, dr. Árvai György és Németh Krisztián fideszes jelöltek plakátjait megrongálták Szombathelyen. Illés Károly és dr. Árvai György feljelentést tett. Idő közben kiderült, hogy Jagodits Zsuzsa is csatlakozott a fenti listához, ugyanis az ő plakátjait is megrongálták. A képviselőjelölt szintén járt a Választási Bizottságnál az üggyel kapcsolatban, de egy videót is feltöltött hivatalos közösségi oldalára, amelyben részletesen meséli el a történteket.