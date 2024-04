Korábban lapunk is megírta, 2022-ben volt a hatvanadik szezonja az önkormányzat tulajdonában lévő és a városgondnokság kezelésében működő Balatonrendesi Üdülőtábornak. A jubileumra komfortosabbá, korszerűbbé tették a faházakat: néhány emeletes ágy helyére szekrény került, így már nem az ágy alatti tárolókban kell a ruháikat elhelyezniük a táborozóknak. A családias hangulatú táborhelyen sport- és lábtengópálya, valamint pingpongasztal várja a fiatalokat, továbbá népszerű a hatalmas, nyolcszög alakú ebédlőként és közösségi térként is funkcionáló jurtaépület. A tavalyi magas energiaárak némileg csökkentek, ezért az önkormányzat úgy határozott: idén újra turnusokat hirdet celldömölki iskolások számára a balatonrendesi táborba. A februári képviselő-testületi ülésre készült anyag szerint három hét alatt összesen 165 celldömölki fiatalt látnak vendégül kedvezményes (fejenként 20 ezer forintért) áron. A táborban való részvételről a diákok iskolában nyújtott teljesítménye, tanórai és tanórán kívüli tevékenysége alapján az iskola tett javaslatot. Idén a városgondnokság költségvetésébe tervezték be a táborral járó kiadásokat: turnusonként három pedagógus vigyáz majd a gyermekekre, ők 100-100 ezer forintot kapnak, a kétfős konyhai személyzet bére 75-75 ezer forint hetente. Ehhez jönnek még a strandbelépők, amelyet szintén az önkormányzat áll. A turnusokon kívül a nem celldömölki iskolák is használhatják a tábort – ez esetben gyermekenként 5000 forintba kerül éjszakánként, ez a szállás- és konyhahasználatot tartalmazza, de az étkeztetést nem. A korábbi esztendőkben rockis, zeneiskolás és kézműves tábornak is helyet adott a celldömölki önkormányzat ikonikus balatonrendesi tábora.