Ráfér már a felújítás a régi épületre, a beruházásnak köszönhetően a födém és a homlokzat is szigetelést kap. Vezetékes gáz hiányában csak a hét két napján, rendelési időben üzemel a fűtés, a felújításnak köszönhetően könnyebb lesz bent tartani a meleget – mondta lapunknak Őri Zoltán polgármester, aki beszámolt arról is: az előkészületek már javában tartanak, reméli, minél előbb megvalósulhat a beruházás. Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője személyesen gratulált a sikeres pályázathoz. Emlékeztetett: az elmúlt években több fejlesztés megvalósult már a településen a Magyar falu programban: kiépült a szennyvízelvezető rendszer, továbbá jutott forrás útfelújításra és játszótér-kialakításra is. – Köszönöm a közös munkát polgármester úrnak, dolgozunk tovább – fogalmazott lapunknak az államtitkár.