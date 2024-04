Flamboyant gótika – vagy barokk, a vörösbe hajló drapériák hullámzása, a kéklő résen át a transztendencia üzen, ahogyan a tükröződésben is, egy világ, kettő vagy még több, a mozgalmasságban a csönd és a nyugalom, a tavaszt megtépázó vihar után az elcsendesedés, amikor ág se rezzen, madár se szól, víztükör se mozdul, esetleg a szívverést hallani. A tengerbe most hanyatlik a nap, most fut leggyorsabban a vonatunk, most jön a legtöbb nagy emlékezés.