A Deák Ferenc utcai, Távhő melletti ingatlanok területét jelölték ki a pumpapálya új helyszínéül. A régi gázcseretelep helyén alakítanának ki parkolókat, hogy a Deák Ferenc utcát ne terheljék a közlekedés szempontjából az ott parkoló autók – hangzott el az ülésen. Kilenc igen és kettő nem szavazat ellenében támogatta a testület három közül ezt a verziót.

Amint az előterjesztésben szerepelt: Kőszeg önkormányzata az Aktív Magyarország Programban meghirdetett Országos Bringapark Program keretében nyújtott be egyedi támogatási kérelmet. A 2023. szeptember 21-i rendkívüli testületi ülésen döntöttek a pumpapálya létrehozásának szándékáról és a célra 25 százalékos önrész biztosításáról.

A Támogatói Okiratot 2023. december 11-én írták alá, ez alapján 33 millió forint támogatásban részesült az önkormányzat 75 százalékos támogatási intenzitás mellett. Majd megkezdődött a projekt előkészítése, azonban a fejlesztés tervezett helyszínét a környék lakossága elutasította. Básthy Béla polgármester javasolta a projekt újratervezését, új helyszín kiválasztását. A hivatal ezután megkezdte az új helyszín keresését. Az elhelyezkedés szempontjából kritérium volt a településközpontú tájolás. Előnyként tüntették fel, ha iskolák, óvodák közelében épül kerékpáros pumpapálya, és ha már meglévő kerékpárutak útvonalához tud csatlakozni. Szükséges a parkolási lehetőség biztosítása a helyszínen vagy annak közelében. Ugyancsak a 200 méteres körzetben található mosdó, büfé, konditerem vagy KRESZ-park, de egy ivókút megléte/kiépítése is célszerű, írták.

E szempontok alapján a korábbi javaslaton kívül három helyszínt találtak alkalmasnak: a Csónakázótó melletti közterületet, a régi „Vágóhíd” területét és a Deák Ferenc utca – Távhő melletti ingatlanok területét. Ezekről a kerékpáros egyesülettel is egyeztettek. Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, a „C változatra” (Deák F. u.) érkezett a legtöbb „igen” szavazat.