A 100 százalékos intenzitású, vissza nem térítendő támogatás a fenntartható közlekedésfejlesztést célozza: utak burkolatának felújítását, a felszíni vízelvezetési rendszer kialakítását, a parkolás modernizálását, a balesetveszélyes csomópontok átépítését, biztonságos gyalogátkelőhelyek létesítését, a meglévők korszerűsítését, illetve buszöblök kialakítását, meglévők átalakítását tartalmazza. A felújítandó út kiválasztásának szempontja volt a közüzemi infrastruktúrával való ellátottság, a vállalkozások közvetlen környezetében való elhelyezkedés, illetve hogy a belterületi útszakasz közösségi közlekedés része legyen.

Az elfogadott pályázati támogatás alapján a Károly Róbert tér és a Hunyadi utca közötti szakaszon folytatódhat a belvárost övező Várkör felújítása. Ugyancsak megújul az Árpád tér felől a belvárosba vezető Pék utca. A fejlesztés érinti a Károly Róbert tér útkapcsolatait, így a Várkör két, régóta tervezett gyalogátkelője is megépülhet. Ugyancsak megtörténik a Rákóczi utca önkormányzati tulajdonú szakaszának felújítása a Fekete-kerttől Rohonci utcáig – tudtuk meg Básthy Bélától. A polgármester kiemelte, hogy a pályázat kiírása a nagy átmenő forgalmú, települési jelentőségű gyűjtőutak felújítását tette lehetővé. A projekt 2024 áprilisától 2027. március 31. között valósul meg.

Ágh Péter országgyűlési képviselő a fejlesztéssel kapcsolatban elmondta: – Kőszegen az elmúlt években több milliárdos értékben tehettünk az utak felújításáért, amit a Kormány támogatott. Ennek révén a város képe még szebb lett, a közlekedés pedig biztonságosabb. Ahogy korábban is elmondtuk, ez a folyamat nem ért véget, mindig dolgozni kell a források megszerzéséért. Így tudtunk most is sikert elérni, amelynek révén újabb források érkeznek a városba. Mindehhez a Kormány újabb döntései segítettek. A világban békére, Kőszegen pedig további megújulásra van szükség. Június 9-én ezért is hívunk mindenkit arra, hogy támogassak a Fidesz jelöltjeit.