A minőség és a retró hangulat találkozik abban az utóbbi egy évben felkapott sörözőben, amelyet Bánhegyi Zsolt az üzlettársával, Nagy Martinnal vett bérbe. Ott beszélgettünk a pergő nyelvű fiatallal, akinek – úgy tűnik – mindig vannak újabb ötletek és nagyratörő tervek a tarsolyában. Mi hajtja, és mi ad neki mindig újabb lendületet? Erre is rákérdeztük a fiatal vállalkozónál.

Bánhegyi Zsolt kapta a Vas Vármegye Fiatal Vállalkozója díjat

Forrás: Unger Tamás

– A családunkban senki sem vállalkozó: édesapám egy nagyvállalat globális logisztikai igazgatója, édesanyám kormányzati tisztviselő. Én mindig szerettem, ha van saját zsebpénzem, hogy ne kelljen kérnem a szüleimtől. Tizenhat évesen már az egyik szombathelyi nyelviskolának szórólapoztam. Diákmunkásként egy egész szezonon keresztül egy vonyarci strandbüfében vállaltam munkát, Szombathelyen pedig több vendéglátóhelyen pincérkedtem. A szórólapozás után – nagy szerelemként – érkezett az életembe a futball játékvezetés. Miután a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban érettségiztem, a sport világában terveztem a jövőmet – scout (játékosmegfigyelő) tanfolyamra iratkoztam be. Jelentkeztem az ELTE-re sportszervezői szakra és a Budapesti Gazdasági Egyetemre is – az utóbbira vettek fel – meséli.

A BGE-n először felsőoktatási szakképzésben végzett turizmus-vendéglátás alapképzést. Azután 2019 őszén egy népszerű pesti burgerezőben kezdett, amely úgy hirdeti magát: „hamburgerjei alapját a friss és kiváló minőségű helyi alapanyagok, a figyelemfelkeltő burger kombinációk, és a speckó házi szószok adják.”

– Az ott töltött öt hónap alatt szerettem meg a burgereket, és megfogott a profizmus, az ízek és a minőség, amit a hely képviselt. A hamburgernél az egyik legfontosabb a zsemle és a hús minősége. A serházban, amit viszünk, az egyik szombathelyi kézműves pékség kizárólag a mi hamburgereinkhez készíti a speciális vadkovászos vajas bucit. A húsban is a stabil minőségre szavazunk, mi daráljuk a marhahúst ipari darálóval. Különlegesség, hogy marhafaggyút használunk, az adja az ízét, szaftosságát – lelkesedik.

Aztán gondolatban még visszatérünk a pesti burgerezőbe, ahonnan az alkalmazotti létet hátrahagyva a teqball asztalokat gyártó vállalathoz igazolt 2020 januárjában: rendezvények logisztikai felelőse lett. (A teqball egy magyar gyökerekkel rendelkező, futballon alapuló sport, átmenet a lábtenisz és a pingpong között, amit egy speciálisan meghajlított asztalon játszanak. Mostanra 150 országban rendelkezik saját nemzeti sportszövetséggel. 2022-ben bekerült a Hungarikumok gyűjteményébe, és ott lehet olimpiai sportágként a 2028-as Los Angeles-i olimpián.)

2020 márciusában kitört a koronavírus-járvány, nem tudták tovább foglalkoztatni.

– Két opció adódott: levelező vagy nappali tagozaton szerzek diplomát. Az utóbbit választottam, és elkezdtem a turizmus-vendéglátás képzést. A Covid alatt sok szabadidőm lett, jó néhány online marketing képzést végeztem. Akkor kezdtem a vállalkozást, ami a mai napig fut. Kezdetben ismerősök vállalkozásainak marketingjét vittük, és ajánlások alapján jutottunk újabb ügyfelekhez. Öt cég komplett online marketingjét intézzük azóta is, hogy végeztem az egyetemen 2022 nyarán.

Azt, hogy saját vendéglátóhelyet üzemeltessen, a karrierje utolsó állomásaként tervezte Zsolt.

– Ötven körül, amikor már felépítettem az egzisztenciámat, jöhet az önmegvalósítás – így gondolkodtam. Miután kiszálltam az egyetemi padból, a marketinges irányt bővítettem. Párhuzamosan hulladékmentes tisztítószerekkel is foglalkoztam: egy környezettudatos vállalkozás kizárólagos partnere lettem Szombathelyen. Akkoriban láttam, hogy kiadó a volt ferences söröző. Gyorsan jött a lehetőség, bérbe vettük, és egy franchise rendszerű serház söreit és a hamburgert párosítottuk össze.

2022. augusztus elején nyitottunk, szándékosan a karnevál előtt, „soft opening” jelleggel, hogy teszteljük a rendszert. Szépen lement a karnevál, utána viszont egy hónapos visszaesés következett, ami arra motivált, hogy fejlesszünk a kiszállítással, és még inkább rágyúrjunk a marketingre. Mindent gondosan felépítettünk. Mostanra legtöbbször telt házas a hely. Huszonhat fajta kézműves csapolt sörrel és nyolc-tízféle kézműves hamburgerrel várjuk a vendégeket. A hónap burgere mindig különleges, izgalmas dizájnjában, felépítésében is – mondja.

Az idén is terveznek újdonságot - mondta a fiatal vállalkozó

Piaci előnyüknek érzi, hogy a fiatalok és az idősebb korosztály is, gyakorlatilag mindenki a célközönségük. A fiatalok azért szeretik őket, mert innovatívak, folyamatosan megújulnak hamburgerben, sörben. Az idősek pedig a helyszín iránt éreznek nosztalgiát. A berendezésben a fiatalos és a retró hangulatot ötvözték. A prémium minőségből pedig nem engednek. Zsoltnak állandóan „pörög az agya”. Februárban családi vállalkozásban nyitottak egy smash burgerezőt, amellyel leginkább a fiatalokat szólítják meg.

– Szombathelyen egyedül voltunk a kézműves hamburgerekkel. Félő volt tehát, hogy megnyit a konkurencia. A hamburgerbárral tulajdonképpen megcsináltuk a saját konkurenciánkat, betöltöttük a piacot. A húspogácsákat lapított formában sütjük, rávasaljuk a felhevített rostlapra, amerikai sajtrétegek kerülnek rájuk, így különleges, ropogós a külsejük és szaftos a belsejük.

A fejlesztés fontosságát emeli ki – szerinte a mai, felgyorsult világban kizárólag úgy tud jól működni egy vállalkozás, ha folyamatosan megújul, ehhez állandó motiváció is kell. A marketing területen is képzi magát és a sport is megmaradt az életében: ő az egyik megye III-as csapat vezetőedzője. A hétvégi meccsek kikapcsolják: nézni, csinálni is szereti a focit.

– A jelenlegi gazdasági helyzet megnehezíti az előregondolkodást, de szerencsére az emberek mindig szeretnek jókat enni-inni, akár bánat, akár öröm éri őket. Ráadásul egyre kevesebben főznek otthon, így az ételkiszállításra is nagy az igény. A hamburger egészséges alternatíva: nem feldolgozott alapanyagokkal dolgozunk, minőségi street foodot készítünk – mondja.

Zsoltot viszi a lendület. Az idén is terveznek újdonságot, más városban is nyitni és nagy újdonságként saját futárrendszert felépíteni. Azt mondja, a személyisége az elmúlt években sokat változott: az életvitelében megnyugodott, de a munkában örökké nyughatatlan.