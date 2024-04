Íme a csodálatos és egyedülálló lehetőség arra, hogy megmentsen, majd felélesszen egy 1450 négyzetméteres kúriát, amihez most igen kedvező négyzetméteráron juthat. Az épület sok mindenre alkalmassá tehető, csak döntse el, hogy milyen célra kívánja hasznosítani. Az ingatlant egy 1,3 hektáros arborétum öleli körbe, amely alatt gyógyvíz található, így nemcsak rekreációs központ lehet, de akár hotelt is nyithat a felújítás után, vagy megtarthatja önmagának, és akkor egy igen szép és irigylésre méltó birtoka lesz. Bármi mellett is dönt, lennénk az Ön helyzetében!

A KASTÉLYKÚRIA:

A Maróthy-kastélykúria a Vas megyei Zsédenyben áll. Telek mérete: 13.243 nm, épület mérete 1.450 nm. Az épület rel. jó állapotú, de részlegesen felújítandó.

Tervezői szakvélemény alapján a meglévő 750 nm +700 nm összterületű -földszint és tetőtér - műemléki épületen kívül a vonatkozó beépítési szabályok alapján még igény szerint további 3.090 nm területű épület kialakítására van lehetőség.