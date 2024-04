Az ESA Fly Your Satellite! (FYS) egy visszatérő, gyakorlatias program, amelyet az Európai Űrügynökség Oktatási Hivatala az ESA-tagállamok egyetemeivel szoros együttműködésben irányít, azzal a céllal, hogy kiegészítse az egyetemi oktatást és bevonja a hallgatókat az űrágazat világába. Az ESA Kutatási és Technológiai Központjában, a hollandiai Noordwijk-ban rendezett négynapos workshopon a Széchenyi István Egyetem első saját műholdját építő SZESAT Interdiszciplináris Szakkollégium fiataljai is részt vehettek. A csapat tagja két vasi fiatal, a Győrben villamosmérnöknek tanuló szombathelyi Doma Dániel és a jogásznak készülő pinkamindszenti Maszlov Leon is.

A hallgatók a program során a többi nemzetközi csapattal együtt előadásokat hallgathattak meg üzleti tervezésről és prezentációs technikákról. „Bejutottunk az ESA VIP központjába, illetve az ESA EXPO-ra is, ahol űrutazással kapcsolatos relikviákkal ismerkedhettünk meg, például a nemzetközi űrállomás (ISS) Columbus laborjának 1:1 méretarányú makettjével, kipróbálhattuk a Szojuz űrkabin szimulátorát, átsétálhattunk az ISS Zvezda modulján. Láthattunk valódi Hold-kőzetet, amely az Apollo-17 missziójával érkezett a Földre, illetve a Hubble távcső szervizelésekor kicserélt és a világűrben súlyosan megsérült napelem tábláját is megtekinthettük” – számolt be élményeiről Doma Dániel.

A fiatalok elmondták, a program szakmai részében be kellett mutatniuk SZESAT-1-es műholdjuk jelenlegi stádiumát, valamint terveiket, miközben a többi csapat prezentációit is megismerhették. A győri intézmény hallgatói hasznos tapasztalatokkal gazdagodva folytatják űreszközük fejlesztését.