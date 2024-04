A két kategóriában a háromfordulós verseny első, iskolai megmérettetésén 2834 tanuló vett részt összesen 310 iskolából. Ez a tavalyi létszámnál magasabb. A 9. évfolyamon 228, a 10. évfolyamon 355 vármegyei résztvevőből a legjobb eredményt elérő 15-15 fiatal vehetett részt a szombathelyi finálén, adta hírül a Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

Forrás: VN/SRPSZKK

A verseny témája, ismeretanyaga az I. kategóriában – a 9. évfolyamosok számára – magyar történelemből az egyetemes történelem az ókortól 1492-ig, illetve a magyarság története a kezdetektől 1490-ig. A II. kategóriában – a 10. évfolyamos tanulók – az egyetemes és magyar történelemből az I. századtól 1848. április 11-ig tartó korszakból készültek fel.

A megyei/fővárosi fordulók eredményei alapján az országos versenybizottság a legjobb teljesítményt elért tanulókat hívta meg az országos döntőre: 9. és 10. évfolyamon is 15 főt.

A pénteki írásbeli fordulón a megjelölt korszak történelméből összeállított, teszt és esszé jellegű feladatokat is tartalmazó feladatsort kellett a versenyzőknek megoldaniuk 120 perc alatt. A szombati szóbeli fordulón a versenykiírásban megjelölt korszakok ismeretét várták el tőlük a kiírásban megjelölt teljes szakirodalom alapján. A tételek közül a versenyzők a helyszínen választottak, majd harmincperces felkészülési idő után mutatták be az adott témát tíz percben, majd válaszoltak a zsűri kérdéseire. A bírálók a feladatmegértést, a térbeni és időbeni tájékozódást, a történelmi szaknyelv helyes használatát, a térkép- és forráshasználatot, az eseményeket alakító tényezők feltárását, a kritikai gondolkodást, az előadásmódot és az időbeosztást is értékelték.

A zsűrik tagjai: Dr. Oborni Teréz, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Bánhidiné Balogh Éva mesterpedagógus, középiskolai tanár, Dr. Varga Szabolcs, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Dr. Érsek Attila kutatótanár, középiskolai tanár.

Az I. kategóriában, a 9. évfolyamosok között az országos döntőn első helyen végzett Smuk Abigél, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumból. Második lett Román Lilien Kata, a Corvin Mátyás Gimnáziumból harmadik helyezést ért el holtversenyben Lanszki Márton, az Egri Dobó István Gimnáziumból és Oskolás Zsombor, a Tóth Árpád Gimnáziumból.

A II. kategóriában, a 10. évfolyamosoknál első helyezést ért el Rottenbacher Benjamin, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumból, Karkus Péter, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégiumból. Harmadik lett holtversenyben Balázs Fanni, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákja és Széplaki Zéta, a Lovassy László Gimnázium tanulója.

A döntő egyetlen Vas vármegyei versenyzője, Rába Bence, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumból a 12. helyet szerezte meg a 10. évfolyamosok között.