Zágorhidi Czigány Ákos elsőként a helyi iparterület fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos munkát ismertette. A vasvári első és második iparterület bérbeadása már megtörtént és rendben is zajlott egész évben – tudtuk meg. Elindult, és év elejére meg is valósult a kialakított, de jelenleg még üres harmadik telephely bérbeadása is, egy új, a városba betelepedő vállalkozás számára – erről korábban mi is írtunk. A négyes számú telephely is tervben van, itt még pályázati forrásra várnak, de önerőből megtörtént az oda vezető út kialakítása, illetve az áramellátáshoz szükséges trafó beszerzése.

Veszteséges volt a vasvári fürdő

A társaság felelős a Szentkútfürdő üzemeltetéséért is, mely tavaly júniustól szeptemberig fogadta a vendégeket. Zágorhidi Czigány Ákos elmondta, az éves beszámoló elkészítése folyamatban van, azt a következő testületi ülésen ismerteti a városvezetőkkel. Arról is beszélt, hogy a fürdő 14 milliós veszteséget termelt, így kénytelenek megemelni a belépő árát. Az idei szezonnyitást május 31-re tervezik, a helyiek továbbra is kedvezményesen fürdőzhetnek lakcímkártyával, a vasvári iskolásoknak pedig újra lesz ingyenes úszásoktatás.

Több pénzt kapnak a letelepedők

Egyhangúlag elfogadta a testület a Vasváron letelepedőknek nyújtott önkormányzati támogatás megemelését. Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a városvezetés vissza nem térítendő támogatást ad azoknak, akik Vasváron kívánják berendezni otthonukat. A pénzt telek vásárlására és új vagy használt lakás építésére, vásárlására és bővítésére is fel lehet használni.

Tóth Balázs polgármester úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évek során tapasztalt ingatlanpiaci árak és a felújítási költségek jelentős mértékű emelkedése indokolja a növelést. A pénzösszeg maximális határát igényenként 500 ezer forintról egymillió forintra emelték. A támogatás feltétele az igénylők vagyona, eddig a 10 millió forintot meghaladó vagyonnal rendelkezők nem adhatták be a pályázatot, a döntés alapján ez 20 millió forintra módosul. A részletes feltételek itt olvashatóak.