A március 15-i, illetve a húsvéti hosszú hétvégék meglátszottak a büki gyógyfürdő, illetve a környező szállodák forgalmán. A belföldi vendégek mellett érkeztek turisták Csehországból, Lengyelországból, Ausztriából. – A 2019-es csúcsév után 2023-ban kezdett magára találni a turizmus – mondta dr. Németh Sándor polgármester.

– A 2024-es évre a forgalom, illetve a bevételek és az idegenforgalmi adó tekintetében azt várjuk, hogy az öt évvel ezelőtti rekordesztendőt meghaladjuk. Ehhez minden feltétel adott. A fürdő folyamatosan fejleszt, legutóbb a vizesblokkok újultak meg. Fontos: idén nem emelkednek a belépők árai. A társaság ezt azért tudta megtenni, mert konszolidált a működése, és emiatt nem szerettek volna több terhet tenni a vendégekre.

A polgármester így folytatta: a tavaly átadott Termál tér új helyzetet teremtett Bükfürdőn.

– A nagy rendezvényeinkről nem mondtunk le, megtartjuk többek között a hagyományos aratófesztivált is – folytatta. – A korábbi években megszokott Gyógy-bor napok programsorozata átalakul, helyette jön a Bükfürdő-víkend. A gyógyfürdő és a művelődési központ közösen éves szinten 70-80 programot szervez. Aki három–öt napra érkezik hozzánk, jó eséllyel legalább egy eseménybe „belefut”. Most az a fő célunk, hogy a vendégeinket kicsaljuk a Termál térre, mely egy nyüzsgő, hangulatos, szép fürdőváros képét sugározza a turisták felé. A sporteseményekben is nagy lehetőség van. A nyáron tartják magyar részvétellel és a labdarúgó-Európa-bajnokságot, illetve Párizsban az olimpiát. Az eseményeket itt is nyomon követhetik.

A polgármester a napokban Gajda Tiborral, a gyógyfürdő megbízott vezérigazgatójával közösen bejárást tartott. Mindketten jó szezonra számítanak.