Érkeznek az értesítők

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 3-ai névjegyzéki adatok alapján megkezdte a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítők megküldését a választópolgárok számára. Az értesítő egyebek mellett tartalmazza a szavazás helyét és idejét, valamint azt is, hogy a választópolgár mely választásokon szavazhat. A választópolgárok április 4-étől nyújthatják be – a már eddig is elérhető választási kérelmek mellett – az átjelentkezéssel, mozgóurna-igényléssel és a külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos kérelmeiket.

vas0410

Kik szavazhatnak?

Az önkormányzati választásokon minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár leadhatja voksát, továbbá aktív választójoga van a menekültként elismert vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező nagykorú személyeknek is. Az Európai Parlament tagjainak választásán szintén választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, valamint az EU más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgára, amennyiben nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni; továbbá azok a nagykorú magyar állampolgárok, akiknek sem Magyarországon, sem az EU más tagállamában sincsen lakcímük.

Vasi „legek”

Az NVI adatai szerint a 216 vasi település közül négy városban haladja meg a tízezer főt az ott élők száma – ők egyéni körzetek képviselőire adhatják le szavazataikat. A választásra jogosultak száma Körmenden 8744, Kőszegen 9355, Sárváron 11 455, Szombathelyen 61 478. A többi 212 településen összesen 65 832 választópolgár él. Itt a képviselők választása egyéni listás választási rendszerben történik, azaz a település egésze alkot egy választókerületet. A vármegyében 17 olyan település van, ahol a választópolgárok száma száz alatti. A legkisebb vasi településen, Nemesmedvesen például mindössze 25-en adhatják le voksukat, ugyanez a szám Szaknyéren 44, Szattán 53, Hegyhátszentmártonon 57.

Kire szavazhatunk?

Az egyéni jelöltet a kampányidőszak kezdetével együtt lehet elkezdeni bejelenteni, május 6-án 16 óráig. Az EP-listák esetében erre május 3-án 16 óráig, az önkormányzati és a helyi nemzetiségi listák vonatkozásában pedig május 7-én van erre lehetőség. Az önkormányzati választáson az lehet polgármesterjelölt, akit: a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 százaléka, a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300, a 100 000-nél több lakosú település esetén pedig legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott.