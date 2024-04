- Úgy gondolom, hogy a múlt nagyszerű, és bízom abban, hogy a jövő is hasonló lesz annak a megközelítőleg 750 diáknak, aki jelenleg is itt tanul abban az intézményben, mely kiemelt szerepet tölt be a városunk életében – fogalmazott Bebes István.

Az ünnepi gálaműsor pedig rendkívül látványosra sikeredett, méltó volt a Somogyi Béla Tagiskola 50 éve töretlen hírnevéhez.