Szerencsére volt az önkormányzatnak biztosítása, így a helyreállítást ebből az összegből kezdhették el, de emellett óriási összefogásra és komoly adományokra volt szükség ahhoz, hogy ismét birtokba vehessék az épületet. – Kicsik és nagyok is helyet kaptak az újjávarázsolt kultúrházunkban. Úgy gondolom, hogy a bajból sikerült tőkét kovácsolnunk, ugyanis ez az egész történet a közösségépítés jegyében zajlott. Aki csak tudott, segített, és nem csak nardaiak – mondta dr. Glavanics Krisztina, aki hozzátette: szerencsére az elektromos tűz előtt vitték el azokat a régi fotókat, melyekből a 800 éves évfordulóra kiállítást tudtak rendezni, de a könyvtár anyagát így is pótolniuk kellett. A kultúrházban működhet jelenleg az a 13 fős tamburazenekar, mely az oviból „kiöregedett” gyerekekből alakult, de létrejött egy kisebb létszámú tánccsoport is, ami a régi helyi néptáncos hagyományokat idézi fel.

Az oktatók finanszírozását pedig az anyaország által nyújtott pályázati lehetőségekből próbálják megoldani. – Igyekszünk a gyerekeknek fellépési lehetőséget biztosítani, hogy rendszeresen meg tudják magukat mutatni. Ez motivációt is jelenthet a számukra. De van egy több mint 35 éves énekkarunk is. Ők tényleg a horvát kultúra nagykövetei: mind a külső megjelenésükre, mind a repertoárjukra igaz ez. Nemcsak nálunk és a környező falvakban lépnek fel, hanem már jártak Ausztriában, Horvátországban és Németországban is – fogalmazott dr. Glavanics Krisztina, aki külön kiemelte a Nardai Független Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is, melynek tagjai szinte minden rendezvényen, programon besegítenek.