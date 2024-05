Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 34. alkalommal rendezte meg az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaversenyt. A rendezvény eredeti célja a tehetségnevelés, a fizika tanulás népszerűsítése volt az általános iskolai korosztály körében. Ez mára kiegészült az anyaországi és a határon túli tanárok, tanulók közötti kapcsolatok kialakításával és megerősítésével.

Szorgalmas, kreatív, logikus gondolkodású tanulónak ismertem mg Nimródot. Már tavaly megkínáltam egy versenylehetőséggel, de akkor még nem érzett magában kellő bátorságot. Idén már nem is volt számára kérdés a nevezés. Az első, iskolai fordulókra több mint ezren jelentkeztek a Kárpát-medencéből, a döntőben 62-en jutottak - meséli Nimród felkészítőtanára, Nemes Emilné, aki azt mondja: számára is különleges utazás volt az elmúlt néhány hónap. Sokat készültek, mindketten sokat tanultak, hiszen a versenyfeladatok nem feltétlenül az iskolai tananyagra épülnek.

A háromnapos országos döntőnek a győri Kazinczy-gimnázium adott otthont, a nyitó- és zárórendezvényt a Városházán tartották neves professzorok, elismert szakemberek részvételével. A versenyzők több feladattípusban bizonyíthattak tudásukat: számításban, kísérletezében és kísérletelemzésben, illetve teszt és fizikatörténeti kérdésekben.

Nimródnak pontosan elképzelései vannak a jövőjét is illetően, abban természetesen helye lesz a fizikának is: gépészmérnöknek készül, középiskolai tanulmányait ezért a Gépipari iskola technikusi képzésén folytatja. Végül még szerényen megjegyzi: onnan is szívesen indulna majd fizikaversenyen.