A Konzervatívok Egy Jobb Városért 12 fő pontban fogalmazta meg programját. Eszerint megválasztásuk esetén rendeznék a SZOVA milliárdos adósságát, hogy levegőhöz jusson a város. Megreformálnák a bérlakásprogramot, hogy támogassák a fiatalok életkezdését, és megfizethető lakhatás biztosítása a rászorulóknak, kamatmentes önkormányzati támogatás vezetnének be. Fejlesztenék a közlekedési infrastruktúrát: fel kell újítani a város úthálózatát, racionalizálni a belvárosi közlekedést, meg kell oldani a parkolási problémákat és olcsóbba tenni a parkolást - írták.

Mint írják, ígéretek helyett meg kell építeni az elkerülő utakat! Azonnal rendezni kell az Oldai Plató helyzetét! Átvilágítanák az önkormányzati cégeket, felülvizsgálnák az önkormányzati ingatlanok értékesítését. A hatodik pontban foglalkoznak a turizmusfejlesztéssel, egészségturizmussal, rehabilitációval.

Komfortos, igényes várost ígérnek: fedett buszvárók és padok felújítása, közművek felülvizsgálata és korszerűsítése, kavicsos utak aszfaltozása, racionálisabb hulladékgazdálkodás. Ígérik a Szombathelyi Haladás újratervezését, esélyegyenlőséget és akadálymentesítést, digitális jólétet és okosvárost, gyermekbarát várost és egy új rendezvénysorozatot is, a Szombathely város napját.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Fidesz polgármesterjelöltje is meghirdette programját, amelyben Lankai Nóra azt ígérte: Ahogy a 86-os gyorsforgalmi utat is megépítettük, úgy fogjuk a város útjait, járdáit, parkolóit is felújítani – a kormány támogatásával, mintegy 10 milliárd forintból ...

A Mi Hazánk Mozgalom párt Vas vármegyei és szombathelyi szervezete pedig múlt héten kilenc pontban foglalta össze azokat a tennivalókat, amelyeket fontosnak ítél a közelgő helyhatósági választásokkal kapcsolatosan.

