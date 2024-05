A mai, még iskolapadot koptató fiatalok és a fiatal szakemberek számára kritikus, hogy ezeket a változásokat minél jobban megértsék és arra megfelelően reagáljanak, írják, és számba veszik, hogy a jövőben milyen új állások és iparágak jelennek meg, amelyek közül több már ma is létező és várhatóan tartósan marad a munkaerőpiacon.

A fenntarthatóság és a környezetvédelmi karrierút egyre fontosabbá kezd válni. Egyre több területen szükség lesz azokra a szakemberekre, akik utat mutatnak. A szoftverfejlesztő például már ma létező és jól fizető karrierút lehet. A kódolás ismerete gyorsan vált keresetté és jól fizetővé a vállalatok, kutató csoportok esetében. A kriptovaluta jelenléte egyre inkább a valóságunkká fog válni, ennek megfelelően a blokklánc-technológia is keresett és jól fizető állás lesz a jövőben. Az autóiparban már alkalmazzák is, és még ki tudja, hogy ebben milyen lehetőségek rejlenek.

A virtuális valóság már nemcsak a jelenünk, hanem a jövőnk. A már ma is alkalmazott AR (kiterjesztett valóság) és VR (virtuális valóság) piaca egyre csak terjeszkedik és már jelen van a videójáték-fejlesztők, a marketing, a munkaerőpiac és az egész társadalom életében. A kiberbiztonsági munkák térnyerése is szükségszerűen fog megnőni, hiszen az interneten keresztül zajló munka és az adatok védelemért kiáltanak.

Ahol sok ember sokféle adattal dolgozik, ott az adatelemzők munkája olyan fontos, mint egy falat kenyér. Az adatelemzés biztonságáról is gondoskodni kell. Az adatvédelmi munkák ezért nagyobb szerepet fognak kapni.

Az influenszerek, tartalomgyártók már most ontják magukból a videókat. Mivel egyre nagyobb igény van a közösségi médiában megjelenő tartalmakra, így ez a karrierút is feltörekvőben lesz a jövőben. A mesterséges intelligencia is ugyancsak több iparágban használható és új karrierutakat teremthet. Az orvostudomány is folyamatosan fejlődik és a génszakértők szerepe is egyre nagyobb. A genetikával kapcsolatos szakemberek ugyanis teremthetnek a laboratórium falain belül, amely annak a lehetőségével kecsegtet, hogy csökkenteni tudjuk a súlyos egészségügyi állapotokat, vagy annak kockázatát lenullázhassák.

Az egyre modernebb világban is nagy szükség van a mentális egészségre. A mentális egészségügyi szakemberek lesznek azok, akik segítenek, hogy túléljük a nehéz időszakokat.